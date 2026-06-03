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ВСУ получили БМП с испанским боевым модулем Guardian 30, о которых сообщалось еще в прошлом году

Киев • УНН

 • 838 просмотра

В сети появилось первое фото украинской БМП с испанским модулем Guardian 30. Система имеет цифровое управление огнем и панорамный прицел.

ВСУ получили БМП с испанским боевым модулем Guardian 30, о которых сообщалось еще в прошлом году

В сети появилось первое фото боевой машины пехоты БМП-1 или БМП-2, оснащенной испанским дистанционно управляемым боевым модулем Guardian 30. Фотографию обнародовал 146-й отдельный ремонтно-восстановительный полк, сообщает Defence Express, пишет УНН.

Детали

Ранее о поставках таких модулей в Украину объявляли еще в мае 2025 года, однако до этого времени их использование публично не подтверждалось.

По данным издания, боевая машина могла находиться на этапе транспортировки или подготовки к эксплуатации, поэтому ее участие в боевых действиях на данный момент не подтверждено. В то же время появление фото стало первым свидетельством того, что модули Guardian 30 уже интегрированы на украинскую бронетехнику.

Преимущества вооружения

Guardian 30 является современным боевым модулем испанской компании Escribano Mechanical and Engineering. Он оснащен цифровой системой управления огнем и панорамным прицелом, а базовая версия может использовать 30-мм пушку Mk 44 Bushmaster II и противотанковые ракеты Spike.

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Впрочем, украинская версия, вероятно, получила другое вооружение. Эксперты отмечают, что на обнародованном фото не видно пушки Bushmaster, а ракеты Spike вряд ли могли быть поставлены из-за ограничений на реэкспорт израильского вооружения. Какой именно противотанковый комплекс установлен на украинском варианте Guardian 30, пока неизвестно.

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Степан Гафтко

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