У росії розбився ударний Ка-52: екіпаж міг загинути

У росії розбився ударний гвинтокрил Ка-52, імовірно, разом з екіпажем. Про це повідомили "медіа" і Telegram-пабліки країни-агресора, передає УНН.

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За попередніми даними, катастрофа сталася під час відбиття нічної атаки БПЛА. Повідомляють про загибель екіпажу, однак офіційного підтвердження наразі немає.

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Ка-52 - це російський бойовий розвідувально-ударний гвинтокрил, створений на основі радянського Ка-50 "Чорна акула.

Даний гвинтокрил має наступні тактико-технічні характеристики:

Екіпаж: 2 людини;

Максимальна швидкість: 300 км/год;

Дальність польоту: 1100 км;

Бойове навантаження: 2800 кг.

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