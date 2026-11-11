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В россии разбился ударный Ка-52: экипаж мог погибнуть

Киев • УНН

 • 1270 просмотра

В россии потерпел катастрофу ударный вертолёт Ка-52 во время отражения ночной атаки БПЛА. Гибель экипажа официально не подтверждена.

В россии разбился ударный Ка-52: экипаж мог погибнуть

В россии разбился ударный вертолёт Ка-52, предположительно, вместе с экипажем. Об этом сообщили "медиа" и Telegram-паблики страны-агрессора, передаёт УНН.

Детали

По предварительным данным, катастрофа произошла во время отражения ночной атаки БПЛА. Сообщают о гибели экипажа, однако официального подтверждения пока нет.

Дополнительно

Ка-52 - это российский боевой разведывательно-ударный вертолёт, созданный на основе советского Ка-50 "Чёрная акула".

Данный вертолёт имеет следующие тактико-технические характеристики:

  • Экипаж: 2 человека;
    • Максимальная скорость: 300 км/ч;
      • Дальность полёта: 1100 км;
        • Боевая нагрузка: 2800 кг.

          Напомним

          Бойцы 427-й отдельной бригады беспилотных систем "Рарог" поразили российский вертолёт Ми-28 в Белгородской области.

          Евгений Устименко

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