В россии разбился ударный Ка-52: экипаж мог погибнуть
Киев • УНН
В россии потерпел катастрофу ударный вертолёт Ка-52 во время отражения ночной атаки БПЛА. Гибель экипажа официально не подтверждена.
В россии разбился ударный вертолёт Ка-52, предположительно, вместе с экипажем. Об этом сообщили "медиа" и Telegram-паблики страны-агрессора, передаёт УНН.
Детали
По предварительным данным, катастрофа произошла во время отражения ночной атаки БПЛА. Сообщают о гибели экипажа, однако официального подтверждения пока нет.
Дополнительно
Ка-52 - это российский боевой разведывательно-ударный вертолёт, созданный на основе советского Ка-50 "Чёрная акула".
Данный вертолёт имеет следующие тактико-технические характеристики:
- Экипаж: 2 человека;
- Максимальная скорость: 300 км/ч;
- Дальность полёта: 1100 км;
- Боевая нагрузка: 2800 кг.
Напомним
Бойцы 427-й отдельной бригады беспилотных систем "Рарог" поразили российский вертолёт Ми-28 в Белгородской области.