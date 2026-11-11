В россии разбился ударный Ка-52: экипаж мог погибнуть

В россии разбился ударный вертолёт Ка-52, предположительно, вместе с экипажем. Об этом сообщили "медиа" и Telegram-паблики страны-агрессора, передаёт УНН.

Детали

По предварительным данным, катастрофа произошла во время отражения ночной атаки БПЛА. Сообщают о гибели экипажа, однако официального подтверждения пока нет.

Дополнительно

Ка-52 - это российский боевой разведывательно-ударный вертолёт, созданный на основе советского Ка-50 "Чёрная акула".

Данный вертолёт имеет следующие тактико-технические характеристики:

Экипаж: 2 человека;

Максимальная скорость: 300 км/ч;

Дальность полёта: 1100 км;

Боевая нагрузка: 2800 кг.

Напомним

Бойцы 427-й отдельной бригады беспилотных систем "Рарог" поразили российский вертолёт Ми-28 в Белгородской области.