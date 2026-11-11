В россии за один день упали три боевых вертолёта с экипажами
Киев • УНН
российские СМИ сообщили о падении трёх боевых вертолётов 11 ноября. Вероятно, это были Ми-8, Ми-28 и Ка-52.
В среду, 11 ноября, в россии упали три боевых вертолёта. Об этом сообщили российские "СМИ", передаёт УНН.
Детали
В настоящее время точно неизвестно, какие именно вертолёты упали. Сообщается, что, вероятно, речь идёт о Ми-8, Ми-28 и Ка-52.
Контекст
Ранее УНН сообщал, что в россии разбился ударный вертолёт Ка-52, предположительно вместе с экипажем.
По предварительным данным, катастрофа произошла во время отражения ночной атаки БПЛА. Сообщается о гибели экипажа, однако официального подтверждения нет.
Напомним
Бойцы 427-й отдельной бригады беспилотных систем "Рарог" поразили российский вертолёт Ми-28 в белгородской области.