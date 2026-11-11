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В россии за один день упали три боевых вертолёта с экипажами

Киев • УНН

 • 1240 просмотра

российские СМИ сообщили о падении трёх боевых вертолётов 11 ноября. Вероятно, это были Ми-8, Ми-28 и Ка-52.

В россии за один день упали три боевых вертолёта с экипажами

В среду, 11 ноября, в россии упали три боевых вертолёта. Об этом сообщили российские "СМИ", передаёт УНН.

Детали

В настоящее время точно неизвестно, какие именно вертолёты упали. Сообщается, что, вероятно, речь идёт о Ми-8, Ми-28 и Ка-52.

Контекст

Ранее УНН сообщал, что в россии разбился ударный вертолёт Ка-52, предположительно вместе с экипажем.

По предварительным данным, катастрофа произошла во время отражения ночной атаки БПЛА. Сообщается о гибели экипажа, однако официального подтверждения нет.

Напомним

Бойцы 427-й отдельной бригады беспилотных систем "Рарог" поразили российский вертолёт Ми-28 в белгородской области.

Евгений Устименко

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