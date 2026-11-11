У росії за один день впали три бойові гвинтокрили з екіпажами

У середу, 11 листопада, у росії впало три бойових гвинтокрила. Про це повідомили російські "медіа", передає УНН.

Деталі

Наразі точно невідомо, які саме гвинтокрили впали. Повідомляється, що, ймовірно, йдеться про Мі-8, Мі-28 та Ка-52.

Контекст

Раніше УНН повідомляв, що у росії розбився ударний гвинтокрил Ка-52, імовірно, разом з екіпажем.

За попередніми даними, катастрофа сталася під час відбиття нічної атаки БПЛА. Повідомляють про загибель екіпажу, однак офіційного підтвердження немає.

Нагадаємо

Бійці 427-ї окремої бригади безпілотних систем "Рарог" уразили російський вертоліт Мі-28 у бєлгородській області.