У росії за один день впали три бойові гвинтокрили з екіпажами
Київ • УНН
російські медіа повідомили про падіння трьох бойових гвинтокрилів 11 листопада. Ймовірно, це були Мі-8, Мі-28 і Ка-52.
У середу, 11 листопада, у росії впало три бойових гвинтокрила. Про це повідомили російські "медіа", передає УНН.
Деталі
Наразі точно невідомо, які саме гвинтокрили впали. Повідомляється, що, ймовірно, йдеться про Мі-8, Мі-28 та Ка-52.
Контекст
Раніше УНН повідомляв, що у росії розбився ударний гвинтокрил Ка-52, імовірно, разом з екіпажем.
За попередніми даними, катастрофа сталася під час відбиття нічної атаки БПЛА. Повідомляють про загибель екіпажу, однак офіційного підтвердження немає.
Нагадаємо
Бійці 427-ї окремої бригади безпілотних систем "Рарог" уразили російський вертоліт Мі-28 у бєлгородській області.