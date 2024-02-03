Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по врагу за сутки - Генштаб

В Волгограде горит нефтеперерабатывающий завод, очевидцы пишут о звуках дрона перед возгоранием

Крупный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде, Россия, после того, как очевидцы сообщили, что слышали звуки беспилотников перед началом пожара.