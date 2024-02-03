Ще плюс 880 окупантів та 10 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 387 940 осіб особового складу і 6341 танк.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 387 940 осіб, 6341 танк та тисячі одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 387 940 (+880) осіб,
танків ‒ 6341 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 11805 (+13) од,
артилерійських систем – 9300 (+26) од,
РСЗВ – 979 (+1) од,
засоби ППО ‒ 663 (+0) од,
літаків – 332 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7161 (+15),
крилаті ракети ‒ 1847 (+0),
кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 12352 (+36) од,
спеціальна техніка ‒ 1473 (+3).
Упродовж доби відбулося 77 бойових зіткнень на фронті – Генштаб03.02.24, 07:39 • 32636 переглядiв