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Щоб Україна могла завдавати поразок росії: Зеленський пояснив, чому важливо зберігати консолідацію вільного світу

Щоб Україна могла завдавати поразок росії: Зеленський пояснив, чому важливо зберігати консолідацію вільного світу

Київ • УНН

 • 67797 перегляди

Зеленський наголосив на важливості збереження міжнародної єдності проти росії, щоб допомогти Україні завдати поразки і закінчити війну, яку розпочала москва.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що важливо зберігати максимальну консолідацію вільного світу, щоб Україна могла завдавати поразок росії, передає УНН.

"... війна розпочата Росією на українському фронті, але її мішенню є не тільки наша держава, не тільки наша незалежність. І тому безумовно важливо зберігати максимальну консолідацію вільного світу й робити все можливе та неможливе, щоб Україна могла завдавати поразок росії. Іншого москва не розуміє", - повідомив Зеленський під час вечірнього звернення. 

Глава держави наголосив, що Україна продовжує працювати з партнерами і щодо нових санкцій проти росії, і щодо блокування російських схем обходу санкцій.

"І максимально активно – щодо конфіскації російських активів, які були розосереджені в різних юрисдикціях. Я вдячний усім, хто допомагає нам у роботі щодо конфіскації російських активів", - наголосив Зеленський.

Додамо

Крім того Президент подякував усім партнерам України, які підтримували й продовжують підтримувати нашу державу.

"Триває робота з командами європейських держав щодо посилення України, нових оборонних пакетів, нових безпекових рішень. Цього тижня ми маємо нові рішення про підтримку нашої держави від Німеччини, від Нідерландів. Люксембург приєднався до нашої авіаційної коаліції. Литва – є новий пакет. З міністром закордонних справ Канади обговорили подальшу оборонну співпрацю. Виконуються оборонні контракти, які для нас критично важливі. Є посилення ППО", - резюмував Зеленський.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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