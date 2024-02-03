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Чтобы Украина могла наносить поражения россии: Зеленский объяснил, почему важно сохранять консолидацию свободного мира

Чтобы Украина могла наносить поражения россии: Зеленский объяснил, почему важно сохранять консолидацию свободного мира

Киев  •  УНН

03 февраль 2024, 16:36  •  11441 просмотра

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Зеленский отметил важность сохранения международного единства против россии, чтобы помочь Украине нанести поражение и закончить войну, которую начала москва.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что важно сохранять максимальную консолидацию свободного мира, чтобы Украина могла наносить поражения россии, передает УНН.

"... война начата россией на украинском фронте, но ее мишенью является не только наше государство, не только наша независимость. И поэтому безусловно важно сохранять максимальную консолидацию свободного мира и делать все возможное и невозможное, чтобы Украина могла наносить поражения россии. Другого москва не понимает", - сообщил Зеленский во время вечернего обращения. 

Глава государства подчеркнул, что Украина продолжает работать с партнерами и по новым санкциям против россии, и по блокированию российских схем обхода санкций.

"И максимально активно - по конфискации российских активов, которые были рассредоточены в различных юрисдикциях. Я благодарен всем, кто помогает нам в работе по конфискации российских активов", - подчеркнул Зеленский.

Добавим

Кроме того Президент поблагодарил всех партнеров Украины, которые поддерживали и продолжают поддерживать наше государство.

"Продолжается работа с командами европейских государств по усилению Украины, новых оборонных пакетов, новых решений по безопасности. На этой неделе мы имеем новые решения о поддержке нашего государства от Германии, от Нидерландов. Люксембург присоединился к нашей авиационной коалиции. Литва - есть новый пакет. С министром иностранных дел Канады обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество. Выполняются оборонные контракты, которые для нас критически важны. Есть усиление ПВО", - резюмировал Зеленский.

Антонина Туманова

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