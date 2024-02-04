Сегодня Всемирный день борьбы против рака: почему онкологические заболевания до сих пор остаются опасными, сколько больных раком в Украине
Страны мира отмечают Всемирный день борьбы против рака 4 февраля, чтобы способствовать исследованию, лечению и профилактике рака, а также мобилизовать усилия для борьбы с этим заболеванием.
Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по врагу - Генштаб
По данным Генерального штаба, украинская авиация уничтожила личный состав, ракеты и беспилотники противника на 12 направлениях.
Байден победил на праймериз в Южной Каролине
Президент Байден получил около 97% голосов на праймериз демократов в Южной Каролине, обеспечив себе больше делегатов, поскольку он стремится к реноминации.
В ЕС одобрили первый в мире закон, который будет регулировать работу искусственного интеллекта
27 стран-членов ЕС единогласно одобрили первый в мире комплексный набор правил для регулирования искусственного интеллекта.
4 февраля: День отказа от ненужных отношений, День неандертальца, День неандертальца
День отказа от ненужных отношений - это не только о разрыве с человеком, которого, как вам казалось, вы любили, но и о начале нового этапа в жизни, где самоуважение и счастье являются приоритетными.
Последний принц Италии умер в Женеве в возрасте 86 лет
Последний принц Италии Витторио Эмануэль Савойский умер в Женеве в возрасте 86 лет.
Двое пилотов погибли при крушении вертолета в Турции
Два пилота погибли, когда их вертолет, принадлежавший Генеральному управлению авиационной безопасности Турции, разбился в городе Газиантеп, тогда как находившийся на борту техник выжил, но получил ранения.
В Афинах возле Министерства труда взорвалась бомба возле Министерства труда
Группа анархистов взяла на себя ответственность за самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало возле Министерства труда в Афинах, при этом никто не пострадал, но здание было повреждено.
Reuters: в результате авиаударов США по целям в Ираке и Сирии погибли 40 человек
По сообщениям, в результате авиаударов США по целям в Ираке и Сирии погибло 40 человек.
Лидеров России, Ирана и AfD не пригласили на Мюнхенские переговоры по безопасности
Лидеры России, Ирана и AfD не были приглашены на ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности из-за отсутствия интереса к переговорам.