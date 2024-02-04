Сегодня Всемирный день борьбы против рака: почему онкологические заболевания до сих пор остаются опасными, сколько больных раком в Украине

Сегодня, четвертого февраля, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы против рака. Событие было основано в 2000 году в Париже на Всемирном саммите по борьбе против онкологических заболеваний, пишет УНН.

Участники саммита приняли Хартию борьбы с раком, которая предусматривает поощрение исследований по лечению и профилактике онкологических заболеваний, модернизацию услуг, предоставляемых пациентам, больным раком, мобилизацию мирового сообщества для борьбы против рака.

По данным ВОЗ, существует более 100 видов рака. Согласно статистике, каждый год в мире фиксируется около 20-ти миллионов новых случаев заболеваний раком, около 10-ти миллионов людей умирают от онкологических заболеваний.

Более 60% новых случаев заболевания раком зарегистрированы в странах Африки, Азии и Центральной и Южной Америки. В этих регионах происходит 70% всех случаев смерти от рака.

Во всем мире наибольшее количество мужчин умирает от рака легких, желудка, печени, ободочной и прямой кишки и пищевода, наибольшее количество женщин - от рака груди, легких, желудка, прямой и ободочной кишки и шейки матки.

В Украине насчитывается около одного миллиона больных раком. Каждый год от рака в нашей стране умирают до 80 тысяч человек.

ВОЗ прогнозирует рост количества случаев онкологических заболеваний более чем на 75% к 2050 году