ВОЗ прогнозирует рост количества случаев онкологических заболеваний более чем на 75% к 2050 году

К 2050 году количество случаев заболевания раком в мире может вырасти более чем на 75%. Ключевыми факторами роста заболеваемости является употребление табака, алкоголя и ожирения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на прогноз ВОЗ, пишет УНН.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году количество случаев рака в мире возрастет более чем на 75%, - говорится в сообщении.

Детали

В ВОЗ отмечают, что сегодня наиболее распространенным в мире является рак легких, на втором месте - рак молочной железы у женщин. Также распространенными являются рак печени и желудка.

Если в 2012 году в мире зафиксировали 14,1 млн новых случаев заболевания раком и 8,2 млн летальных случаев от него, то в 2022-м эти показатели достигли 20 млн новых случаев и 9,7 млн смертей, отметили в ВОЗ.

Международное агентство ВОЗ по исследованию рака (IARC) прогнозирует, что к 2050 году будет зафиксировано более 35 млн новых случаев рака (это на 77% больше, чем в 2022 году), а количество летальных случаев возрастет до более 18 млн.

Ключевыми факторами роста случаев рака, по оценкам ВОЗ, являются употребление табака и алкоголя, а также ожирение.

Согласно прогнозам, в 2050 году в странах с самым высоким уровнем доходов зафиксируют 4,8 млн новых случаев заболеваний раком, но в странах с низким уровнем дохода это число будет значительно выше. А смертность от рака в бедных странах увеличится почти вдвое.

Те, у кого меньше всего ресурсов для борьбы с раком, возьмут на себя основное бремя, - отметил представитель IARC доктор Фредди Брей.

Напомним

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о стремительном росте заболеваемости корью в Европе: с января по октябрь 2023 года было зарегистрировано более 30 000 случаев инфицирования. ВОЗ связывает рост заболеваемости со снижением уровня вакцинации во время пандемии COVID-19.

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