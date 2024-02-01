ВООЗ прогнозує зростання кількості випадків онкологічних захворювань більш ніж на 75% до 2050 року
Київ • УНН
За прогнозами ВООЗ, до 2050 року кількість випадків раку в усьому світі зросте більш ніж на 75%, причому тютюн, алкоголь і ожиріння будуть основними факторами, що сприятимуть цьому.
До 2050 року кількість випадків захворювання на рак у світі може зрости на понад 75%. Ключовими факторами зростання захворюваності є вживання тютюну, алкоголю та ожиріння. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на прогноз ВООЗ, пише УНН.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, до 2050 року кількість випадків раку у світі зросте більш ніж на 75%,
Деталі
У ВООЗ зазначають, що сьогодні найбільш поширеним у світі є рак легенів, на другому місці — рак молочної залози у жінок. Також поширеними є рак печінки та шлунка.
Якщо у 2012 році у світі зафіксували 14,1 млн нових випадків захворювання на рак та 8,2 млн летальних випадків від нього, то у 2022-му ці показники сягнули 20 млн нових випадків та 9,7 млн смертей, зазначили у ВООЗ.
Міжнародне агентство ВООЗ із дослідження раку (IARC) прогнозує, що до 2050 року буде зафіксовано понад 35 млн нових випадків раку (це на 77% більше, ніж у 2022 році), а кількість летальних випадків зросте до понад 18 млн.
Ключовими чинниками зростання випадків раку, за оцінками ВООЗ, є вживання тютюну та алкоголю, а також ожиріння.
Згідно з прогнозами, у 2050 році в країнах з найвищим рівнем прибутків зафіксують 4,8 млн нових випадків захворювань на рак, але в країнах з низьким рівнем прибутку це число буде значною вищим. А смертність від раку у бідних країнах збільшиться майже вдвічі.
Ті, у кого найменше ресурсів для боротьби з раком, візьмуть на себе основний тягар,
Нагадаємо
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила про стрімке зростання захворюваності на кір у Європі: з січня по жовтень 2023 року було зареєстровано понад 30 000 випадків інфікування. ВООЗ пов'язує зростання захворюваності зі зниженням рівня вакцинації під час пандемії COVID-19.
Голова ВООЗ закликав бути готовими до нової пандемії "хвороби Х"17.01.24, 17:00 • 23012 переглядiв