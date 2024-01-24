Захворюваність на кір в Європі стрімко зростає - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає про тривожне зростання випадків кору в Європі. З січня по жовтень 2023 року було зареєстровано понад 30 000 заражень, що в 30 разів більше, ніж у 2022 році. Про це повідомили в офісі ВООЗ, передає УНН.

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За січень-жовтень 2023 року у європейському регіоні зареєстровано у 30 разів більше випадків кору, ніж за весь рік раніше. Як зазначається в офіційній статистиці, понад 30 000 випадків було зареєстровано у 40 із 54 держав-членів регіону. Якщо порівнювати з попереднім періодом, то за весь 2022 рік було виявлено 941 випадок.

Вказується про понад 10 000 випадків Казахстані, і стільки ж у рф. У Західній Європі Велика Британія повідомила про 183 випадки, що є найвищим показником.

За даними ВООЗ, рівень вакцинації проти кору впав під час пандемії CoV. Постійні пропуски щеплень зробили багатьох людей, у тому числі велику кількість дітей, уразливими до цієї потенційно смертельної хвороби. Тільки в європейському регіоні ВООЗ з 2020 по 2022 рік близько 1,8 мільйона немовлят не були щеплені проти кору.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що в Україні наразі існує реальна небезпека повторення епідемії кору, адже за спостереженнями інфекціоністів, кір має циклічний характер, і масові захворювання відбуваються зазвичай кожні 5-6 років.

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