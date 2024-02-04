Сьогодні Всесвітній день боротьби проти раку: чому онкологічні захворювання й досі залишаються небезпечними, скільки хворих на рак в Україні
Київ • УНН
Країни світу відзначають Всесвітній день боротьби проти раку 4 лютого, щоб сприяти дослідженню, лікуванню та профілактиці раку, а також мобілізувати зусилля для боротьби з цим захворюванням.
Сьогодні, четвертого лютого, у багатьох країнах світу відбуваються заходи з нагоди Всесвітнього дня боротьби проти раку. Подія була започаткована у 2000 році у Парижі на Всесвітньому саміті з боротьби проти онкологічних захворювань, пише УНН.
Учасники саміту прийняли Хартію боротьби з раком, яка передбачає заохочення досліджень щодо лікування та профілактики онкологічних захворювань, модернізацію послуг, що надаються пацієнтам, хворим на рак, мобілізацію світової спільноти для боротьби проти раку.
За даними ВООЗ, існує більше 100 видів раку. Згідно статистики, щороку у світі фіксується близько 20-ти мільйонів нових випадків захворювань на рак, близько 10-ти мільйонів людей помирають від онкологічних захворювань.
Більше 60% нових випадків захворювання на рак зареєстровані в країнах Африки, Азії та Центральної і Південної Америки. У цих регіонах відбувається 70% всіх випадків смерті від раку.
У всьому світі найбільша кількість чоловіків помирає від раку легенів, шлунку, печінки, ободової і прямої кишки та стравоходу, найбільша кількість жінок – від раку грудей, легенів, шлунку, прямої та ободової кишки і шийки матки.
В Україні нараховується близько одного мільйона хворих на рак. Щороку від раку в нашій країні помирають до 80 тисяч людей.
ВООЗ прогнозує зростання кількості випадків онкологічних захворювань більш ніж на 75% до 2050 року01.02.24, 17:28 • 22714 переглядiв