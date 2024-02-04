"Ви дуже мужні та сильні духом”: Зеленський відвідав онкохворих дітей, які проходять лікування в Національному інституті раку
Київ • УНН
Президент Зеленський відвідав дітей, які проходять лікування від раку в національному інституті в Києві, побажавши їм мужності та якнайшвидшого одужання від хвороби.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з дітьми, які проходять лікування в Національному інституті раку в столиці. Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента України, пише УНН.
Глава держави ознайомився з роботою відділення, де здійснюють високоспеціалізоване лікування онкологічних захворювань у дітей. Там надають допомогу пацієнтам з усіх регіонів України віком до 18 років майже з усіма видами злоякісних новоутворень. Це близько 150 дітей на рік.
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Зазначається, що Зеленський поспілкувався з маленькими пацієнтами та їхніми батьками, серед яких є і родини з прифронтових територій.
Президент побажав маленьким пацієнтам та їхнім родинам витримки, щоб перемогти хворобу, і якнайшвидшого одужання та вручив діткам подарунки.
Ви дуже мужні та сильні духом. Я вам бажаю цієї перемоги. Впевнений, що лікарі та ваші рідні вам у цьому допоможуть.
Президент також подякував лікарям, які допомагають пацієнтам долати недугу, а також оглянув відділення променевої діагностики з рентгенівськими кабінетами, оснащене сучасним обладнанням, що дає змогу здійснювати комп’ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію, ангіографію та інші види діагностики на високому рівні.
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