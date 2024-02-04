"Ви дуже мужні та сильні духом”: Зеленський відвідав онкохворих дітей, які проходять лікування в Національному інституті раку

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з дітьми, які проходять лікування в Національному інституті раку в столиці. Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента України, пише УНН.

Глава держави ознайомився з роботою відділення, де здійснюють високоспеціалізоване лікування онкологічних захворювань у дітей. Там надають допомогу пацієнтам з усіх регіонів України віком до 18 років майже з усіма видами злоякісних новоутворень. Це близько 150 дітей на рік.

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Зазначається, що Зеленський поспілкувався з маленькими пацієнтами та їхніми батьками, серед яких є і родини з прифронтових територій.

Президент побажав маленьким пацієнтам та їхнім родинам витримки, щоб перемогти хворобу, і якнайшвидшого одужання та вручив діткам подарунки.

Ви дуже мужні та сильні духом. Я вам бажаю цієї перемоги. Впевнений, що лікарі та ваші рідні вам у цьому допоможуть.