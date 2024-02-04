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"Ви дуже мужні та сильні духом”: Зеленський відвідав онкохворих дітей, які проходять лікування в Національному інституті раку

"Ви дуже мужні та сильні духом”: Зеленський відвідав онкохворих дітей, які проходять лікування в Національному інституті раку

Київ • УНН

 • 40434 перегляди

Президент Зеленський відвідав дітей, які проходять лікування від раку в національному інституті в Києві, побажавши їм мужності та якнайшвидшого одужання від хвороби.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з дітьми, які проходять лікування в Національному інституті раку в столиці. Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента України, пише УНН.

Глава держави ознайомився з роботою відділення, де здійснюють високоспеціалізоване лікування онкологічних захворювань у дітей. Там надають допомогу пацієнтам з усіх регіонів України віком до 18 років майже з усіма видами злоякісних новоутворень. Це близько 150 дітей на рік. 

- йдеться в повідомленні.

Деталі 

Зазначається, що Зеленський поспілкувався з маленькими пацієнтами та їхніми батьками, серед яких є і родини з прифронтових територій.

Президент побажав маленьким пацієнтам та їхнім родинам витримки, щоб перемогти хворобу, і якнайшвидшого одужання та вручив діткам подарунки.

Ви дуже мужні та сильні духом. Я вам бажаю цієї перемоги. Впевнений, що лікарі та ваші рідні вам у цьому допоможуть.

– наголосив Президент.
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Президент також подякував лікарям, які допомагають пацієнтам долати недугу, а також оглянув відділення променевої діагностики з рентгенівськими кабінетами, оснащене сучасним обладнанням, що дає змогу здійснювати комп’ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію, ангіографію та інші види діагностики на високому рівні.

Сьогодні Всесвітній день боротьби проти раку: чому онкологічні захворювання й досі залишаються небезпечними, скільки хворих на рак в Україні04.02.24, 07:19 • 33952 перегляди

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відвідав українських бійців у Роботиному, що у Запорізькій області. 

Павло Башинський

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