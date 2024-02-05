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У Великій Британії почали випробовувати революційний метод лікування раку: що відомо

У Великій Британії почали випробовувати революційний метод лікування раку: що відомо

Київ • УНН

 • 31715 перегляди

Революційна РНК-терапія була призначена онкохворим у Лондоні, щоб допомогти імунній системі розпізнавати і боротися з пухлинами, представляючи загальні маркери, відкриваючи можливості для менш токсичного лікування.

У Великій Британії для лікування раку почали застосовувати революційний метод лікування раку за допомогою інформаційної РНК-терапії, пише The Guardian, повідомляє УНН.

Як зазначає видання, новий метод лікування був призначений пацієнтам лікарні Хаммерсміт у Лондоні. Дослідження було організовано для оцінки безпеки та ефективності терапії при лікуванні меланоми, раку легень та інших солідних пухлин.

У новому лікуванні використовується генетичний матеріал, відомий як інформаційна РНК і він працює шляхом представлення загальних маркерів пухлин імунної системи пацієнта.

Мета полягає в тому, щоб допомогти йому розпізнавати ракові клітини, які експресують ці маркери, і боротися з ними.

За словами лікаря Імперського коледжу Лондона Девіда Пінато, нові методи імунотерапії раку на основі РНК відкривають можливість залучення власної імунної системи пацієнта для боротьби з раком.

При цьому, Пінато відзначає, що це дослідження все ще знаходиться на ранній стадії і можуть пройти роки, перш ніж воно стане доступним для пацієнтів. Проте нове дослідження заклало важливу основу, яка б допомогти розробити менш токсичні і точніші нові методи лікування раку.

Доклінічні випробування як на клітинних, так і на тваринних моделях раку надали докази того, що нова терапія впливає на імунну систему та може бути запропонована пацієнтам на ранніх стадіях клінічних випробувань.

Додатково

Вчора відзначався Всесвітній день боротьби проти раку. За даними ВООЗ, існує більше 100 видів раку. Згідно статистики, щороку у світі фіксується близько 20-ти мільйонів нових випадків захворювань на рак, близько 10-ти мільйонів людей помирають від онкологічних захворювань.

"Ви дуже мужні та сильні духом”: Зеленський відвідав онкохворих дітей, які проходять лікування в Національному інституті раку04.02.24, 15:06 • 40434 перегляди

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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