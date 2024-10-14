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Вчені розробляють наночастинки для боротьби з ожирінням

Київ • УНН

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Дослідники представили новий підхід до боротьби з ожирінням, спрямований на всмоктування жиру в тонкому кишечнику. Розроблена система наночастинок доставляє терапевтичні молекули в травний тракт, інгібуючи фермент SOAT2.

Вчені розробляють наночастинки для боротьби з ожирінням

Дослідники представили новий підхід до боротьби з ожирінням, спрямований на всмоктування жиру в тонкому кишечнику.

Пише УНН із посиланням на Phys.

На Об'єднаному європейському гастроентерологічному тижні UEG Week 2024 у Відні, Австрія, исследователи представили новый подход к борьбе с ожирением.

Йдеться про передову систему наночастинок, яка розроблена для доставки терапевтичних молекул безпосередньо в травний тракт.

Дослідження зосереджено на ферменті під назвою стерол О-ацилтрансфераза 2 (SOAT2), який відіграє фундаментальну роль у всмоктування жиру в тонкому кишечнику. Інгібуючи цей фермент у тонкій кишці, дослідження пропонує багатообіцяючий терапевтичний підхід до зменшення всмоктування жиру та потенційної профілактики ожиріння.

Дослідження виявило основний механізм, за допомогою якого SOAT2 регулює засвоєння жирів. Пригнічення SOAT2 у тонкому кишечнику запускає деградацію CD36, білка, що відповідає за транспорт жирів. Цей процес включає як клітинний стрес, так і залучення лігази E3 RNF5, ферменту, який посилює деградацію CD36.

Професор Чжаоян Цзян, керівник дослідження, додає: "Одним з найцікавіших аспектів цієї терапії є її здатність цілеспрямовано впливати на поглинання жиру в кишечнику, не впливаючи на печінку"

Доповнення

Незважаючи на великі дослідження жирового обміну, ефективні інгібітори поглинання жирних кислот у кишечнику досі залишалися невловимими.

Протягом багатьох років дослідники вивчали жировий обмін, але знайти ефективний спосіб блокувати поглинання жирів було складно

- пояснив провідний дослідник доктор Веньтао Шао.

"У той час як більшість стратегій спрямовані на зниження споживання жирів з їжею, наш підхід націлений безпосередньо на процес поглинання жирів організмом", додав він.

Попередні дослідження показали, що блокування SOAT2 в печінці може призвести до накопичення жиру в ній - ризику, якого наше лікування уникає, впливаючи лише на кишковий SOAT2, - каже професор Чжаоян Цзян

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дослідницька група планує протестувати систему наночастинок на більших моделях тварин, щоб підтвердити її ефективність та безпечність для потенційного застосування у людей.

"Ми вважаємо, що ця система наночастинок являє собою прорив у лікуванні ожиріння, пропонуючи нове рішення, яке стосується як метаболізму жирів, так і збільшення ваги, пов'язаного з дієтою".

Це потенційно відкриває нову еру більш ефективних методів лікування"

- підсумовує професор Цзян.

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