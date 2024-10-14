Вчені розробляють наночастинки для боротьби з ожирінням
Київ • УНН
Дослідники представили новий підхід до боротьби з ожирінням, спрямований на всмоктування жиру в тонкому кишечнику. Розроблена система наночастинок доставляє терапевтичні молекули в травний тракт, інгібуючи фермент SOAT2.
Дослідники представили новий підхід до боротьби з ожирінням, спрямований на всмоктування жиру в тонкому кишечнику.
Пише УНН із посиланням на Phys.
На Об'єднаному європейському гастроентерологічному тижні UEG Week 2024 у Відні, Австрія, исследователи представили новый подход к борьбе с ожирением.
Йдеться про передову систему наночастинок, яка розроблена для доставки терапевтичних молекул безпосередньо в травний тракт.
Дослідження зосереджено на ферменті під назвою стерол О-ацилтрансфераза 2 (SOAT2), який відіграє фундаментальну роль у всмоктування жиру в тонкому кишечнику. Інгібуючи цей фермент у тонкій кишці, дослідження пропонує багатообіцяючий терапевтичний підхід до зменшення всмоктування жиру та потенційної профілактики ожиріння.
Дослідження виявило основний механізм, за допомогою якого SOAT2 регулює засвоєння жирів. Пригнічення SOAT2 у тонкому кишечнику запускає деградацію CD36, білка, що відповідає за транспорт жирів. Цей процес включає як клітинний стрес, так і залучення лігази E3 RNF5, ферменту, який посилює деградацію CD36.
Професор Чжаоян Цзян, керівник дослідження, додає: "Одним з найцікавіших аспектів цієї терапії є її здатність цілеспрямовано впливати на поглинання жиру в кишечнику, не впливаючи на печінку"
Доповнення
Незважаючи на великі дослідження жирового обміну, ефективні інгібітори поглинання жирних кислот у кишечнику досі залишалися невловимими.
Протягом багатьох років дослідники вивчали жировий обмін, але знайти ефективний спосіб блокувати поглинання жирів було складно
"У той час як більшість стратегій спрямовані на зниження споживання жирів з їжею, наш підхід націлений безпосередньо на процес поглинання жирів організмом", додав він.
Попередні дослідження показали, що блокування SOAT2 в печінці може призвести до накопичення жиру в ній - ризику, якого наше лікування уникає, впливаючи лише на кишковий SOAT2, - каже професор Чжаоян Цзян
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дослідницька група планує протестувати систему наночастинок на більших моделях тварин, щоб підтвердити її ефективність та безпечність для потенційного застосування у людей.
"Ми вважаємо, що ця система наночастинок являє собою прорив у лікуванні ожиріння, пропонуючи нове рішення, яке стосується як метаболізму жирів, так і збільшення ваги, пов'язаного з дієтою".
Це потенційно відкриває нову еру більш ефективних методів лікування"
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