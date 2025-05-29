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Порноскандал с видео с OnlyFans спровоцировал отставку в политикуме Финляндии

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Спеціальний радник Антті Кайкконена Йирка Хакала уходит в отставку. Таблоиды разоблачили, что в его квартире было снято порнографическое видео, которое было опубликовано на OnlyFans.

Порноскандал с видео с OnlyFans спровоцировал отставку в политикуме Финляндии
Силья Виитала/Yle

В Финляндии специальный советник лидера Центристской партии Антти Кайкконена Йирка Хакала уйдет в отставку после того, как таблоиды разоблачили, что в его квартире было снято порнографическое видео. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Ilta-Sanomat сообщила во вторник, что получила видео через веб-сайт развлечений для взрослых OnlyFans и установила, что оно было снято в квартире Хакалы.

Секретарь Центристской партии Антти Сиика-ахо подтвердил изданию Yle, что Хакала больше не будет специальным советником Кайкконена и вместо этого займет должность в другом партийном учреждении, хотя он отказался комментировать, какую именно роль он намерен выполнять.

"Я не собираюсь вдаваться в эту тему и не буду давать дальнейших комментариев", - сказал Сиика-ахо, отказавшись отвечать на какие-либо вопросы о причине кадровых перестановок с Хакалой.

Yle также пытался связаться с Кайкконеном по телефону, но тот не ответил, а позже прислал текстовое сообщение, в котором сообщил, что не будет комментировать этот вопрос.

По информации Yle, Хакала сейчас находится на больничном.

ЕС начал расследование в отношении Pornhub и других порноплатформ из-за рисков для несовершеннолетних - Politico27.05.25, 16:20 • 2002 просмотра

Яна Соколовская

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