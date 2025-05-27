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ЕС начал расследование в отношении Pornhub и других порноплатформ из-за рисков для несовершеннолетних - Politico

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Еврокомиссия начала расследование в отношении Pornhub и других платформ из-за возможных нарушений DSA в сфере защиты детей. Расследование сосредоточится на мерах платформ по проверке возраста.

ЕС начал расследование в отношении Pornhub и других порноплатформ из-за рисков для несовершеннолетних - Politico

Европейская комиссия начала расследование против ряда популярных порноплатформ — Pornhub, Stripchat, XNXX и XVideos — из-за возможных нарушений законодательства о цифровых услугах (DSA), в частности в сфере защиты несовершеннолетних. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, расследования будут сосредоточены на мерах платформ по проверке возраста, направленных на то, чтобы не допустить несовершеннолетних к контенту для взрослых, а также на изучении того, как платформы оценивают и снижают риски, связанные с правами детей и благополучием пользователей.

По словам одного представителя Еврокомиссии, исполнительный орган ЕС обеспокоен тем, что нынешняя система самодекларирования неэффективна. По его словам, информация, запрошенная у платформ, показывает, что "у них действительно (нет) эффективной системы проверки возраста".

Согласно Закону о цифровых услугах (DSA), нарушение правил может привести к штрафу в размере до 6% годового глобального оборота компании. Конкретных сроков для завершения расследования не определено.

Как пишет СМИ, расследование проводится в тот момент, когда вопрос защиты несовершеннолетних в Интернете становится одним из главных в повестке дня ЕС как для стран-членов, так и для Комиссии, и его масштабы могут возрасти.

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"Мы не исключаем будущего расширения рассмотрения" на другие вопросы в рамках DSA, такие как незаконный контент или хранилища рекламы, заявил второй представитель Комиссии.

Как заявила Еврокомиссия, параллельно национальные власти будут работать вместе, чтобы контролировать соблюдение более мелкими порнографическими платформами цифровых правил блока в рамках Совета по цифровым услугам. 

По словам первого чиновника Еврокомиссии, местные власти могут начать расследование, работать вместе и "действительно оказывать давление" на эти более мелкие платформы.

Кроме того, Комиссия отменила статус VLOP для Stripchat, поскольку компания сообщила о количестве пользователей, которое не превышает порог в 45 миллионов.

Компании, упомянутые в расследовании, в основном не прокомментировали ситуацию. В XVideos сообщили, что не знают о расследовании, а Pornhub, Technius Ltd. (владелец Stripchat) и XNXX не ответили на запросы POLITICO.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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