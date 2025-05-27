ЄС розпочав розслідування щодо Pornhub та інших порноплатформ через ризики для неповнолітніх - Politico

Європейська комісія розпочала розслідування проти низки популярних порноплатформ — Pornhub, Stripchat, XNXX і XVideos — через можливі порушення законодавства про цифрові послуги (DSA), зокрема у сфері захисту неповнолітніх. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, розслідування будуть зосереджені на заходах платформ із перевірки віку, спрямованих на те, щоб не допустити неповнолітніх до контенту для дорослих, а також на вивченні того, як платформи оцінюють і знижують ризики, пов'язані з правами дітей і благополуччям користувачів.

За словами одного представника Єврокомісії, виконавчий орган ЄС стурбований тим, що нинішня система самодекларування неефективна. За його словами, інформація, запитана у платформ, показує, що "у них дійсно (немає) ефективної системи перевірки віку".

Згідно із Законом про цифрові послуги (DSA), порушення правил може призвести до штрафу в розмірі до 6% річного глобального обороту компанії. Конкретних строків для завершення розслідування не визначено.

Як пише ЗМІ, розслідування проводяться в той момент, коли питання захисту неповнолітніх в Інтернеті стає одним із головних на порядку денному ЄС як для країн-членів, так і для Комісії, і його масштаби можуть зрости.

У США криміналізували порнографію, згенеровану штучним інтелектом

"Ми не виключаємо майбутнього розширення розгляду" на інші питання в рамках DSA, такі як незаконний контент або сховища реклами, заявив другий представник Комісії.

Як заявила Єврокомісія, паралельно національна влада працюватиме разом, щоб контролювати дотримання дрібнішими порнографічними платформами цифрових правил блоку в рамках Ради з цифрових послуг.

За словами першого чиновника Єврокомісії, місцева влада може почати розслідування, працювати разом і "дійсно чинити тиск" на ці дрібніші платформи.

Окрім того, Комісія скасувала статус VLOP для Stripchat, оскільки компанія повідомила про кількість користувачів, яка не перевищує поріг у 45 мільйонів.

Компанії, згадані у розслідуванні, переважно не прокоментували ситуацію. У XVideos повідомили, що не знають про розслідування, а Pornhub, Technius Ltd. (власник Stripchat) і XNXX не відповіли на запити POLITICO.

Pornhub подав до суду на ЄС з метою оскаржити нові зобов’язання модерації контенту