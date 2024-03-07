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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Pornhub, Xvideos и Stripchat подали в суд на ЕС, чтобы оспорить новые обязательства по модерации контента в соответствии с Законом о цифровых услугах, который классифицирует их как "очень крупные онлайн-платформы".

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Pornhub подал в суд на ЕС с целью оспорить новые обязательства модерации контента

Участвовали в "мясных" штурмах Бахмута: группу боевиков приговорили к 15 годам тюрьмы

Пятерых российских боевиков, участвовавших в "мясном" штурме Бахмута, приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену и участие в незаконных вооруженных формированиях.

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Участвовали в "мясных" штурмах Бахмута: группу боевиков приговорили к 15 годам тюрьмы

Макрон заявляет о "непоколебимой поддержке" Молдовы перед лицом российской угрозы

Франция подтверждает непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Молдовы на фоне растущих опасений, что Приднестровье может стать новой горячей точкой.

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Макрон заявляет о "непоколебимой поддержке" Молдовы перед лицом российской угрозы

Кулеба о боеприпасах для Украины: срочно нужны решительные решения, а не лихорадочные дискуссии

Украина срочно нуждается в решительных и системных решениях от союзников о предоставлении достаточного количества артиллерийских боеприпасов, а не только в лихорадочных дискуссиях.

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Кулеба о боеприпасах для Украины: срочно нужны решительные решения, а не лихорадочные дискуссии

Из-за профицита электроэнергии украинские АЭС перевели на пониженную нагрузку

Из-за долгосрочного профицита электроэнергии в Украине несколько энергоблоков АЭС работают на пониженной мощности, и "Энергоатом" готовит их к плановым ремонтам раньше запланированного срока.

Экономика •   •  12244 просмотра
Из-за профицита электроэнергии украинские АЭС перевели на пониженную нагрузку

В Украине на приграничных территориях построят систему блокировки российского вещания

Система блокировки российского телерадиовещания будет построена в приграничных районах Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской областей для уменьшения влияния российской пропаганды и усиления информационной безопасности Украины.

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В Украине на приграничных территориях построят систему блокировки российского вещания

Комитет по нацбезопасности до сих пор не начал рассмотрение 4195 поданных правок к мобилизационному законопроекту - Безуглая

Комитет национальной безопасности Украины продолжил обсуждение, но не проголосовал за 4 195 поправок к мобилизационному законопроекту, не приняв ни одного решения после многочасовых переговоров.

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Комитет по нацбезопасности до сих пор не начал рассмотрение 4195 поданных правок к мобилизационному законопроекту - Безуглая

Вице-канцлер Германии призвал США увеличить помощь Украине

Министр экономики Германии Роберт Хабек во время своего визита в Вашингтон призвал США предоставить Украине больше финансовой помощи.

Война •   •  11350 просмотра
Вице-канцлер Германии призвал США увеличить помощь Украине

Цена борщевого набора в онлайн-гипермаркетах Украины

Согласно исследованию, стоимость заказа ингредиентов для 5 порций борща онлайн с доставкой составляла от 210,12 грн в "Ашане" до 228,86 грн в "Сильпо", причем цены варьировались в разных супермаркетах на отдельные продукты.

Экономика •   •  11953 просмотра
Цена борщевого набора в онлайн-гипермаркетах Украины

Партизаны обнаружили штаб российской военной разведки в Новороссийске

Украинские партизаны из движения "АТЕШ" обнаружили расположение штаба разведки Вооруженных сил hоссии в Новороссийске, который усиленно охраняется/.

Война •   •  13171 просмотра
Партизаны обнаружили штаб российской военной разведки в Новороссийске