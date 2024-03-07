Pornhub подал в суд на ЕС с целью оспорить новые обязательства модерации контента

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Пятерых российских боевиков, участвовавших в "мясном" штурме Бахмута, приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену и участие в незаконных вооруженных формированиях.
Макрон заявляет о "непоколебимой поддержке" Молдовы перед лицом российской угрозы
Франция подтверждает непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Молдовы на фоне растущих опасений, что Приднестровье может стать новой горячей точкой.
Кулеба о боеприпасах для Украины: срочно нужны решительные решения, а не лихорадочные дискуссии
Украина срочно нуждается в решительных и системных решениях от союзников о предоставлении достаточного количества артиллерийских боеприпасов, а не только в лихорадочных дискуссиях.
Из-за профицита электроэнергии украинские АЭС перевели на пониженную нагрузку
Из-за долгосрочного профицита электроэнергии в Украине несколько энергоблоков АЭС работают на пониженной мощности, и "Энергоатом" готовит их к плановым ремонтам раньше запланированного срока.
В Украине на приграничных территориях построят систему блокировки российского вещания
Система блокировки российского телерадиовещания будет построена в приграничных районах Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской областей для уменьшения влияния российской пропаганды и усиления информационной безопасности Украины.
Комитет по нацбезопасности до сих пор не начал рассмотрение 4195 поданных правок к мобилизационному законопроекту - Безуглая
Комитет национальной безопасности Украины продолжил обсуждение, но не проголосовал за 4 195 поправок к мобилизационному законопроекту, не приняв ни одного решения после многочасовых переговоров.
Вице-канцлер Германии призвал США увеличить помощь Украине
Министр экономики Германии Роберт Хабек во время своего визита в Вашингтон призвал США предоставить Украине больше финансовой помощи.
Цена борщевого набора в онлайн-гипермаркетах Украины
Согласно исследованию, стоимость заказа ингредиентов для 5 порций борща онлайн с доставкой составляла от 210,12 грн в "Ашане" до 228,86 грн в "Сильпо", причем цены варьировались в разных супермаркетах на отдельные продукты.
Партизаны обнаружили штаб российской военной разведки в Новороссийске
Украинские партизаны из движения "АТЕШ" обнаружили расположение штаба разведки Вооруженных сил hоссии в Новороссийске, который усиленно охраняется/.