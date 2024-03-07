Pornhub подал в суд на ЕС с целью оспорить новые обязательства модерации контента

Один из самых популярных порносайтов в мире обратился в суд чтобы приостановить действие правила, которое требует от компании детального раскрытия библиотеки рекламы, размещаемой на платформе Pornhub. Иски в суд подали также другие европейские порнокомпании.

Об этом передает УНН со ссылкой на Politico и Le Monde.

Детали

Pornhub подал в суд на ЕС из-за правил онлайн-контента принятые Брюсселем в ЕС, - представители сайтов Pornhub и Xvideos попросили суд приостановить действие правила, которое требует от них создать подробный общий доступ к рекламе, которую содержит их платформы.

Также иск против Европейской комиссии подала Stripchat, однако пока непонятно, какой закон ЕС оспаривает компания.

В декабре Европейская комиссия признала три порносайта очень крупными онлайн-платформами в соответствии с DSA. Если онлайн-платформу посещают более 45 миллионов европейцев, необходимы дополнительные обязательствами по борьбе с незаконным и вредоносным контентом. В частности указывается о потенциальном внедрении механизмов блокировки несовершеннолетним доступа к веб-сайту.

Впрочем Pornhub отрицает, что относится к категории очень большой онлайн-платформы.

Ранее Pornhub сообщал, что имеет 33 миллиона пользователей ежемесячно, тогда как Stripchat заявил, что его посещают почти 32 миллиона европейцев ежемесячно.

Другие достижения у XVIdeos, - у компании обнаружено более 160 миллионов пользователей в ЕС.

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Дополнение

Как сообщает Le Monde, во Франции, 6 марта, Государственный совет объявил, что передал на рассмотрение Суда Европейского Союза (СЕС) вопрос блокировки порнографических веб-сайтов, которые не проверяют возраст своих посетителей.

Первоначальный запрос на блокировку был подан регулятором телерадиовещания в Парижский суд в 2021 году и касался пяти порнографических сайтов: Pornhub, Xvideos, Tukif, xhHamster и XNXX.

Решение суда все еще подлежит рассмотрению апелляций на исполнительный указ, а обращение в Суд Европейского Союза добавит еще одну серьезную задержку.

Указывается, что спустя четыре года после принятия закона от 30 июля 2020 года ни одна процедура блокировки порнографического сайта до сих пор не была успешной.

Другой запрос, нацеленный на девять сайтов (включая лидер Pornhub), возглавляемых ассоциациями e-Enfance и La Voix de l'enfant, недавно был передан Кассационным судом в Апелляционный суд Парижа.

Напомним,

ЕС классифицировал Pornhub, Xvideos и Stripchat как "очень крупные онлайн-платформы", что делает их объектом новых правил модерации контента в соответствии с Законом о цифровых услугах с потенциальными штрафами за их несоблюдение.

PornHub ввел новые правила, которые требуют письменного согласия от всех участников видео, в дополнение к проверке идентификации. Эта мера направлена на предотвращение распространения контента без согласия и так называемого "порно мести".

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