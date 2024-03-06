В японском Киото ограничат посещение района гейш из-за "неприемлемых" действий туристов
Киев • УНН
Городской совет Киото запретит туристам посещать узкие улочки района Гион, чтобы ограничить неприемлемые действия, такие как лежание на дорогах для фотографирования, которые мешают гейшам и жителям.
В Японии, совет города Киото запретит туристам посещать узкие улочки исторического района, в котором культовые гейши японского города изящно прогуливаются между встречами с клиентами.
Об этом пишет South China Morning Post, передает УНН.
Детали
Указывается, что туристы мешают гейшам, портят фонари, которые висят у ресторанов и чайных домиков, и заходят на частную территорию, чтобы сделать фото. Особое раздражение у местных японцев вызывают посетители, которые берут напрокат кимоно на целый день и стоят посреди улиц, чтобы сделать селфи.
Очевидцы видели, как иностранные туристы в кимоно ложились на дорогу, чтобы сфотографироваться.
Это безумное поведение. Это совершенно неконтролируемо
Поэтому начиная с апреля 2024 года, совет исторического района Гион будет оцеплять лабиринт переулков, вдоль которых расположены рестораны и чайные дома, где работают гейши. Вход будет ограничен, лишь гейши, их клиенты и резиденты будут допущены.
Напомним
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В японском Киото ограничат посещение района гейш из-за "неприемлемых" действий туристов
Городской совет Киото запретит туристам посещать узкие улочки района Гион, чтобы ограничить неприемлемые действия, такие как лежание на дорогах для фотографирования, которые мешают гейшам и жителям.
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