В японском Киото ограничат посещение района гейш из-за "неприемлемых" действий туристов

В Японии, совет города Киото запретит туристам посещать узкие улочки исторического района, в котором культовые гейши японского города изящно прогуливаются между встречами с клиентами.

Об этом пишет South China Morning Post, передает УНН.

Детали

Указывается, что туристы мешают гейшам, портят фонари, которые висят у ресторанов и чайных домиков, и заходят на частную территорию, чтобы сделать фото. Особое раздражение у местных японцев вызывают посетители, которые берут напрокат кимоно на целый день и стоят посреди улиц, чтобы сделать селфи.

Очевидцы видели, как иностранные туристы в кимоно ложились на дорогу, чтобы сфотографироваться.

Это безумное поведение. Это совершенно неконтролируемо - комментирует собеседник издания.

Поэтому начиная с апреля 2024 года, совет исторического района Гион будет оцеплять лабиринт переулков, вдоль которых расположены рестораны и чайные дома, где работают гейши. Вход будет ограничен, лишь гейши, их клиенты и резиденты будут допущены.

Напомним

Украинские врачи будут иметь возможность учиться в течение 2 месяцев и получить практический опыт в ведущих больницах Токио.

Российское предприятие "Уралвагонзавод" в обход санкций через Китай и беларусь закупало электронику для танков у двух японских фирм. Об этом пишет японское издание Nikkeи.