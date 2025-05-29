Порноскандал з відео з OnlyFans спровокував відставку у політикумі Фінляндії
Київ • УНН
Спеціальний радник Антті Кайкконена Їрка Хакала йде у відставку. Таблоїди викрили, що в його квартирі було знято порнографічне відео, яке було опубліковано на OnlyFans.
У Фінляндії спеціальний радник лідера Центристської партії Антті Кайкконена Їрка Хакала піде у відставку після того, як таблоїди викрили, що в його квартирі було знято порнографічне відео. Про це повідомляє Yle, пише УНН.
Деталі
Ilta-Sanomat повідомила у вівторок, що отримала відео через веб-сайт розваг для дорослих OnlyFans і встановила, що його було знято в квартирі Хакали.
Секретар Центристської партії Антті Сііка-ахо підтвердив виданню Yle, що Хакала більше не буде спеціальним радником Кайкконена та натомість обійме посаду в іншій партійній установі, хоча він відмовився коментувати, яку саме роль він має намір виконувати.
"Я не збираюся вдаватися в цю тему і не буду давати подальших коментарів", - сказав Сііка-ахо, відмовившись відповідати на будь-які запитання щодо причини кадрових перестановок з Хакалою.
Yle також намагався зв'язатися з Кайкконеном телефоном, але той не відповів, а пізніше надіслав текстове повідомлення, у якому повідомив, що не коментуватиме це питання.
За інформацією Yle, Хакала зараз перебуває на лікарняному.
ЄС розпочав розслідування щодо Pornhub та інших порноплатформ через ризики для неповнолітніх - Politico27.05.25, 16:20 • 2014 переглядiв