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Порноскандал з відео з OnlyFans спровокував відставку у політикумі Фінляндії

Київ • УНН

 • 1750 перегляди

Спеціальний радник Антті Кайкконена Їрка Хакала йде у відставку. Таблоїди викрили, що в його квартирі було знято порнографічне відео, яке було опубліковано на OnlyFans.

Порноскандал з відео з OnlyFans спровокував відставку у політикумі Фінляндії

У Фінляндії спеціальний радник лідера Центристської партії Антті Кайкконена Їрка Хакала піде у відставку після того, як таблоїди викрили, що в його квартирі було знято порнографічне відео. Про це повідомляє Yle, пише УНН.

Деталі

Ilta-Sanomat повідомила у вівторок, що отримала відео через веб-сайт розваг для дорослих OnlyFans і встановила, що його було знято в квартирі Хакали.

Секретар Центристської партії Антті Сііка-ахо підтвердив виданню Yle, що Хакала більше не буде спеціальним радником Кайкконена та натомість обійме посаду в іншій партійній установі, хоча він відмовився коментувати, яку саме роль він має намір виконувати.

"Я не збираюся вдаватися в цю тему і не буду давати подальших коментарів", - сказав Сііка-ахо, відмовившись відповідати на будь-які запитання щодо причини кадрових перестановок з Хакалою.

Yle також намагався зв'язатися з Кайкконеном телефоном, але той не відповів, а пізніше надіслав текстове повідомлення, у якому повідомив, що не коментуватиме це питання.

За інформацією Yle, Хакала зараз перебуває на лікарняному.

ЄС розпочав розслідування щодо Pornhub та інших порноплатформ через ризики для неповнолітніх - Politico27.05.25, 16:20 • 2014 переглядiв

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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