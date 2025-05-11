В Киеве зафиксирована вспышка гепатита А - медики призывают к усиленной гигиене и вакцинации
Киев • УНН
В Соломенском районе Киева зафиксирована вспышка гепатита А, специалисты проводят расследование. Медики призывают соблюдать правила гигиены и вакцинироваться.
В Соломенском районе Киева зафиксирована вспышка гепатита А. Об этом сообщили в Столичном городском центре контроля и профилактики болезней в Facebook, передает УНН.
Детали
Сейчас среди жителей микрорайона Отрадный Соломенского района города Киева наблюдается рост количества случаев заболевания вирусным гепатитом А
Сообщается, что специалисты ГУ "Киевский городской ЦКПБ Минздрава Украины" начали эпидемиологическое расследование для установления причин и обстоятельств возникновения вспышки, а также принимают все необходимые противоэпидемические мероприятия с целью недопущения дальнейшего распространения заболевания среди населения города.
В Столичном городском центре контроля и профилактики болезней отмечают, что гепатит А передается:
- через употребление загрязненной пищи или воды, которые могут содержать фекальные примеси инфицированных лиц; при несоблюдении правил личной гигиены;
- в быту - когда инфицированный человек готовит пищу для других членов семьи;
- во время некоторых видов сексуальных контактов.
Основные симптомы гепатита А:
- повышенная температура тела;
- общая слабость;
- потеря аппетита;
- диарея, рвота;
- дискомфорт или боль в животе;
- потемнение мочи;
- пожелтение кожи и белков глаз.
Профилактика гепатита А:
- регулярно мойте руки теплой водой с мылом - перед едой и после туалета (не менее 20 секунд);
- употребляйте только кипяченую или бутилированную воду;
- тщательно мойте овощи и фрукты перед употреблением.
Самым эффективным методом профилактики является вакцинация. Вакцина против гепатита А безопасна и эффективна, но не входит в Национальный календарь прививок. Ее можно приобрести в аптеках за свой счет
В случае выявления симптомов гепатита А специалисты рекомендуют сразу обратиться к семейному врачу.
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