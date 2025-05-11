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В Киеве зафиксирована вспышка гепатита А - медики призывают к усиленной гигиене и вакцинации

Киев • УНН

 • 1020 просмотра

В Соломенском районе Киева зафиксирована вспышка гепатита А, специалисты проводят расследование. Медики призывают соблюдать правила гигиены и вакцинироваться.

В Киеве зафиксирована вспышка гепатита А - медики призывают к усиленной гигиене и вакцинации

В Соломенском районе Киева зафиксирована вспышка гепатита А. Об этом сообщили в Столичном городском центре контроля и профилактики болезней в Facebook, передает УНН.

Детали

Сейчас среди жителей микрорайона Отрадный Соломенского района города Киева наблюдается рост количества случаев заболевания вирусным гепатитом А

- говорится в заметке.

Сообщается, что специалисты ГУ "Киевский городской ЦКПБ Минздрава Украины" начали эпидемиологическое расследование для установления причин и обстоятельств возникновения вспышки, а также принимают все необходимые противоэпидемические мероприятия с целью недопущения дальнейшего распространения заболевания среди населения города.           

В Столичном городском центре контроля и профилактики болезней отмечают, что гепатит А передается:

  • через употребление загрязненной пищи или воды, которые могут содержать фекальные примеси инфицированных лиц; при несоблюдении правил личной гигиены;
    • в быту - когда инфицированный человек готовит пищу для других членов семьи;
      • во время некоторых видов сексуальных контактов.

        Основные симптомы гепатита А:

        • повышенная температура тела;
          • общая слабость;
            • потеря аппетита;
              • диарея, рвота;
                • дискомфорт или боль в животе;
                  • потемнение мочи;
                    • пожелтение кожи и белков глаз.

                      Профилактика гепатита А:

                      • регулярно мойте руки теплой водой с мылом - перед едой и после туалета (не менее 20 секунд);
                        • употребляйте только кипяченую или бутилированную воду;
                          • тщательно мойте овощи и фрукты перед употреблением.

                            Самым эффективным методом профилактики является вакцинация. Вакцина против гепатита А безопасна и эффективна, но не входит в Национальный календарь прививок. Ее можно приобрести в аптеках за свой счет

                            - говорится в заметке.

                            В случае выявления симптомов гепатита А специалисты рекомендуют сразу обратиться к семейному врачу.

                            Количество случаев кори в Южной Корее достигло шестилетнего максимума – The Guardian07.05.25, 13:43 • 7547 просмотров

                            Алина Волянская

                            Алина Волянская

                            КиевЗдоровье
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