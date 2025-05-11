В Киеве зафиксирована вспышка гепатита А - медики призывают к усиленной гигиене и вакцинации

В Соломенском районе Киева зафиксирована вспышка гепатита А. Об этом сообщили в Столичном городском центре контроля и профилактики болезней в Facebook, передает УНН.

Сообщается, что специалисты ГУ "Киевский городской ЦКПБ Минздрава Украины" начали эпидемиологическое расследование для установления причин и обстоятельств возникновения вспышки, а также принимают все необходимые противоэпидемические мероприятия с целью недопущения дальнейшего распространения заболевания среди населения города.

В Столичном городском центре контроля и профилактики болезней отмечают, что гепатит А передается:

Основные симптомы гепатита А:

Профилактика гепатита А:

Самым эффективным методом профилактики является вакцинация. Вакцина против гепатита А безопасна и эффективна, но не входит в Национальный календарь прививок. Ее можно приобрести в аптеках за свой счет