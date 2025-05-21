Связана ли вспышка гепатита А в Киеве с загрязнением воды: разъяснения водоканала

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
Эксклюзив
11:37 • 23512 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
21 мая, 09:43 • 63881 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
21 мая, 09:21 • 68273 просмотра

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Эксклюзив
21 мая, 06:00 • 78049 просмотра

Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

21 мая, 05:00 • 179793 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

Эксклюзив
20 мая, 14:51 • 93676 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Эксклюзив
20 мая, 14:05 • 129276 просмотра

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Эксклюзив
20 мая, 12:52 • 266788 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
20 мая, 12:13 • 88216 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Эксклюзив
20 мая, 11:15 • 229444 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
34%
747мм
Популярные новости

Дроны атаковали российские предприятия ОПК ночью: детали

21 мая, 06:43 • 79533 просмотра

"Сами разбирайтесь": NYT выяснила, что Трамп сказал Зеленскому после звонка путину

21 мая, 07:01 • 132086 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

21 мая, 07:20 • 117125 просмотра

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 79057 просмотра

Масштабный пожар на территории Белоцерковской ТЭЦ: спасатели показали кадры с ликвидации

11:46 • 48876 просмотра
публикации

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

14:12 • 17554 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 179796 просмотра

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

20 мая, 14:33 • 175577 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

20 мая, 12:52 • 266789 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

20 мая, 11:15 • 229446 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Марк Рютте

Дональд Трамп-младший.

Актуальные места

Украина

Киев

Великобритания

Соединенные Штаты

Франция

Реклама
УНН Lite

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 79513 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

21 мая, 07:20 • 117572 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 157525 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 119536 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 112280 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Беспилотный летательный аппарат

Футбол

Выборы

Рейс 17 Malaysia Airlines

Связана ли вспышка гепатита А в Киеве с загрязнением воды: разъяснения водоканала

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Информация о вспышке гепатита А в Соломенском районе из-за загрязненной воды не соответствует действительности. Качество воды соответствует нормам, отклонений не зафиксировано.

Связана ли вспышка гепатита А в Киеве с загрязнением воды: разъяснения водоканала

Распространенная в СМИ информация о вспышке гепатита А в Соломенском районе Киева из-за вероятно загрязненной воды не соответствует действительности.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевводоканал. 

Безопасна ли водопроводная вода?

Качество питьевой воды, подаваемой через централизованную систему водоснабжения Киева, соответствует действующим санитарным нормам. По результатам лабораторных исследований, отклонений от нормативных показателей не зафиксировано. Это подтверждают не только лаборатории Киевводоканала, но и результаты исследований Государственного учреждения "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" Результаты лабораторных исследований качества питьевой воды в Киеве обнародуются на сайте Киевводоканала в разделе "Для дома" / "Относительно качества питьевой воды". 

Как контролируется качество воды в Киеве?

В системе централизованного водоснабжения столицы питьевая вода находится под постоянным круглосуточным контролем. Ежедневно качество питьевой воды контролируется на всех этапах ее подготовки, по всей технологической цепи:

  • на очистных сооружениях, перед подачей в распределительную сеть Днепровской и Деснянской водопроводных станций Киевводоканала;
    • на насосных станциях и непосредственно в распределительной водопроводной сети.

      Киевводоканал постоянно осуществляет лабораторный контроль за качеством питьевой воды в контрольных точках водопроводных сетей города. 

      Какая ситуация в Соломенском районе? Что показали результаты анализов?

      Непосредственно в Соломенском районе пробы воды отбираются в контрольных точках по адресам: ул. Академика Шалимова, 44/10 и ул. Монтажников, 97. Сразу после сообщения о вспышке болезни 8 мая специалистами Киевводоканала были отобраны пробы питьевой воды по адресам: 

      • ул. Академика Шалимова, 44/10;
        • ул. Монтажников, 97;
          • ул. Николая Василенко, 8;
            • ул. Николая Шепелева, 2;
              • просп. Отрадный, 18.

                По результатам лабораторных исследований качество питьевой воды по всем показателям соответствовало действующим нормативным требованиям. Однако, в профилактических целях 19 мая специалисты провели дополнительную промывку водопроводных сетей по адресам:

                • просп. Отрадный, 20;
                  • ул. Николая Василенко, 10;
                    • просп. Отрадный, 36-В;
                      • ул. Академика Белецкого, 2-А.

                        20 мая специалисты снова отобрали пробы воды по указанным адресам, и никаких отклонений опять же не обнаружили.

                        В общем, качество питьевой воды в контрольных точках водопроводных сетей Киева, в том числе Соломенского района, в течение 2025 года по микробиологическим, санитарно-токсикологическим, органолептическим и физико-химическим показателям соответствует действующим нормативным требованиям.

                        Но стоит помнить, что качество воды может ухудшаться из-за вторичного загрязнения именно в сетях внутри дома, которые на балансе Киевводоканала не находятся и соответственно предприятием не обслуживаются. За состояние водопроводных сетей, проходящих в технических подвалах и к которым присоединены внутридомовые сети, отвечают юридические и физические лица, у которых они находятся в собственности или пользовании

                        - отметили в водоканале.

                        Балансодержателям жилых домов рекомендуется регулярно осуществлять промывку внутридомовых сетей, чтобы избегать таких вторичных загрязнений.

                        Напомним

                        22 мая в парке "Отрадный" в Соломенском районе Киева завтра будут работать бригады по тестированию на гепатит А. В зависимости от эпидситуации будет решаться вопрос дополнительных пунктов обследования. 

                        Ранее УНН писал, что в Соломенском районе Киева зафиксирована вспышка гепатита А. Специалисты ГУ "Киевский городской ЦКПХ Минздрава Украины" начали эпидемиологическое расследование для установления причин и обстоятельств возникновения вспышки, а также принимают все необходимые противоэпидемические меры с целью недопущения дальнейшего распространения заболевания среди населения города. 

                        Яна Соколовская

                        Яна Соколовская

                        КиевЗдоровье
                        Киев
                        Brent
                        $65.26
                        Bitcoin
                        $108,954.30
                        S&P 500
                        $5,919.15
                        Tesla
                        $344.80
                        Газ TTF
                        $36.71
                        Золото
                        $3,307.10
                        Ethereum
                        $2,567.64