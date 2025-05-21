Связана ли вспышка гепатита А в Киеве с загрязнением воды: разъяснения водоканала

Распространенная в СМИ информация о вспышке гепатита А в Соломенском районе Киева из-за вероятно загрязненной воды не соответствует действительности.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевводоканал.

Качество питьевой воды, подаваемой через централизованную систему водоснабжения Киева, соответствует действующим санитарным нормам. По результатам лабораторных исследований, отклонений от нормативных показателей не зафиксировано. Это подтверждают не только лаборатории Киевводоканала, но и результаты исследований Государственного учреждения "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" Результаты лабораторных исследований качества питьевой воды в Киеве обнародуются на сайте Киевводоканала в разделе "Для дома" / "Относительно качества питьевой воды".

В системе централизованного водоснабжения столицы питьевая вода находится под постоянным круглосуточным контролем. Ежедневно качество питьевой воды контролируется на всех этапах ее подготовки, по всей технологической цепи:

Киевводоканал постоянно осуществляет лабораторный контроль за качеством питьевой воды в контрольных точках водопроводных сетей города.

Непосредственно в Соломенском районе пробы воды отбираются в контрольных точках по адресам: ул. Академика Шалимова, 44/10 и ул. Монтажников, 97. Сразу после сообщения о вспышке болезни 8 мая специалистами Киевводоканала были отобраны пробы питьевой воды по адресам:

По результатам лабораторных исследований качество питьевой воды по всем показателям соответствовало действующим нормативным требованиям. Однако, в профилактических целях 19 мая специалисты провели дополнительную промывку водопроводных сетей по адресам:

20 мая специалисты снова отобрали пробы воды по указанным адресам, и никаких отклонений опять же не обнаружили.

В общем, качество питьевой воды в контрольных точках водопроводных сетей Киева, в том числе Соломенского района, в течение 2025 года по микробиологическим, санитарно-токсикологическим, органолептическим и физико-химическим показателям соответствует действующим нормативным требованиям.

Но стоит помнить, что качество воды может ухудшаться из-за вторичного загрязнения именно в сетях внутри дома, которые на балансе Киевводоканала не находятся и соответственно предприятием не обслуживаются. За состояние водопроводных сетей, проходящих в технических подвалах и к которым присоединены внутридомовые сети, отвечают юридические и физические лица, у которых они находятся в собственности или пользовании