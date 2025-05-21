Связана ли вспышка гепатита А в Киеве с загрязнением воды: разъяснения водоканала
Киев • УНН
Информация о вспышке гепатита А в Соломенском районе из-за загрязненной воды не соответствует действительности. Качество воды соответствует нормам, отклонений не зафиксировано.
Распространенная в СМИ информация о вспышке гепатита А в Соломенском районе Киева из-за вероятно загрязненной воды не соответствует действительности.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевводоканал.
Безопасна ли водопроводная вода?
Качество питьевой воды, подаваемой через централизованную систему водоснабжения Киева, соответствует действующим санитарным нормам. По результатам лабораторных исследований, отклонений от нормативных показателей не зафиксировано. Это подтверждают не только лаборатории Киевводоканала, но и результаты исследований Государственного учреждения "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" Результаты лабораторных исследований качества питьевой воды в Киеве обнародуются на сайте Киевводоканала в разделе "Для дома" / "Относительно качества питьевой воды".
Как контролируется качество воды в Киеве?
В системе централизованного водоснабжения столицы питьевая вода находится под постоянным круглосуточным контролем. Ежедневно качество питьевой воды контролируется на всех этапах ее подготовки, по всей технологической цепи:
- на очистных сооружениях, перед подачей в распределительную сеть Днепровской и Деснянской водопроводных станций Киевводоканала;
- на насосных станциях и непосредственно в распределительной водопроводной сети.
Киевводоканал постоянно осуществляет лабораторный контроль за качеством питьевой воды в контрольных точках водопроводных сетей города.
Какая ситуация в Соломенском районе? Что показали результаты анализов?
Непосредственно в Соломенском районе пробы воды отбираются в контрольных точках по адресам: ул. Академика Шалимова, 44/10 и ул. Монтажников, 97. Сразу после сообщения о вспышке болезни 8 мая специалистами Киевводоканала были отобраны пробы питьевой воды по адресам:
- ул. Академика Шалимова, 44/10;
- ул. Монтажников, 97;
- ул. Николая Василенко, 8;
- ул. Николая Шепелева, 2;
- просп. Отрадный, 18.
По результатам лабораторных исследований качество питьевой воды по всем показателям соответствовало действующим нормативным требованиям. Однако, в профилактических целях 19 мая специалисты провели дополнительную промывку водопроводных сетей по адресам:
- просп. Отрадный, 20;
- ул. Николая Василенко, 10;
- просп. Отрадный, 36-В;
- ул. Академика Белецкого, 2-А.
20 мая специалисты снова отобрали пробы воды по указанным адресам, и никаких отклонений опять же не обнаружили.
В общем, качество питьевой воды в контрольных точках водопроводных сетей Киева, в том числе Соломенского района, в течение 2025 года по микробиологическим, санитарно-токсикологическим, органолептическим и физико-химическим показателям соответствует действующим нормативным требованиям.
Но стоит помнить, что качество воды может ухудшаться из-за вторичного загрязнения именно в сетях внутри дома, которые на балансе Киевводоканала не находятся и соответственно предприятием не обслуживаются. За состояние водопроводных сетей, проходящих в технических подвалах и к которым присоединены внутридомовые сети, отвечают юридические и физические лица, у которых они находятся в собственности или пользовании
Балансодержателям жилых домов рекомендуется регулярно осуществлять промывку внутридомовых сетей, чтобы избегать таких вторичных загрязнений.
Напомним
22 мая в парке "Отрадный" в Соломенском районе Киева завтра будут работать бригады по тестированию на гепатит А. В зависимости от эпидситуации будет решаться вопрос дополнительных пунктов обследования.
Ранее УНН писал, что в Соломенском районе Киева зафиксирована вспышка гепатита А. Специалисты ГУ "Киевский городской ЦКПХ Минздрава Украины" начали эпидемиологическое расследование для установления причин и обстоятельств возникновения вспышки, а также принимают все необходимые противоэпидемические меры с целью недопущения дальнейшего распространения заболевания среди населения города.