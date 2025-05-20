В Україні за 4 місяці виписали піврічний обсяг е-рецептів на ліки від розладів психіки
Київ • УНН
За 4 місяці 2024 року українські лікарі виписали понад 147 тис. е-рецептів на препарати для лікування розладів психіки, поведінки та епілепсії. 85% з них вже погашено.
За 4 місяці поточного року лікарі в Україні виписали понад 147 тисяч е-рецептів на препарати для лікування розладів психіки, поведінки та епілепсії. Це майже половина усього показника 2024 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Деталі
Причому 85% виписаних електронних рецептів уже погашено. За підрахунками МОЗ, згідно з такою динамікою, майже тисяча людей щодня отримують шанс на стабільніше здоров’я та якісніше життя.
Отримати такі препарати можна безоплатно або з частковою доплатою завдяки програмі "Доступні ліки". У межах державної програми доступні 20 міжнародних назв препаратів, які охоплюють 132 торгові назви.
Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку28.03.25, 11:26 • 168147 переглядiв
Їх застосовують для лікування:
- шизофренії;
- депресії;
- тривожних розладів;
- біполярного афективного розладу;
- епілепсії;
- ПТСР, фобій, психозів.
Торік до програми додали сучасні антидепресанти (есциталопрам, сертралін, пароксетин), новітні антипсихотики (кветіапін, оланзапін, арипіпразол), протисудомні засоби (леветирацетам, фенобарбітал) та інші.
Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту24.03.25, 13:09 • 130404 перегляди
Первинний рецепт на ліки вказаного напрямку виписує психіатр після ухвалення індивідуального плану лікування. Повторні рецепти можуть видавати сімейні лікарі, терапевти або педіатри.
Нагадаємо
ВІЛ-пацієнтам в Україні загрожує загострення проблем з лікуванням через невизначеність фінансування з боку США. Виділення донорських коштів на антиретровірусні препарати для ВІЛ-інфікованих призупинили, що може призвести до колапсу лікування. Влада перерозподіляє ліки, але майбутнє програм тестування невизначене.