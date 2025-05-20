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В Україні за 4 місяці виписали піврічний обсяг е-рецептів на ліки від розладів психіки

Київ • УНН

 • 148 перегляди

За 4 місяці 2024 року українські лікарі виписали понад 147 тис. е-рецептів на препарати для лікування розладів психіки, поведінки та епілепсії. 85% з них вже погашено.

В Україні за 4 місяці виписали піврічний обсяг е-рецептів на ліки від розладів психіки

За 4 місяці поточного року лікарі в Україні виписали понад 147 тисяч е-рецептів на препарати для лікування розладів психіки, поведінки та епілепсії. Це майже половина усього показника 2024 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Деталі

Причому 85% виписаних електронних рецептів уже погашено. За підрахунками МОЗ, згідно з такою динамікою, майже тисяча людей щодня отримують шанс на стабільніше здоров’я та якісніше життя.

Отримати такі препарати можна безоплатно або з частковою доплатою завдяки програмі "Доступні ліки". У межах державної програми доступні 20 міжнародних назв препаратів, які охоплюють 132 торгові назви.

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Їх застосовують для лікування:

  • шизофренії;
    • депресії;
      • тривожних розладів;
        • біполярного афективного розладу;
          • епілепсії;
            • ПТСР, фобій, психозів.

              Торік до програми додали сучасні антидепресанти (есциталопрам, сертралін, пароксетин), новітні антипсихотики (кветіапін, оланзапін, арипіпразол), протисудомні засоби (леветирацетам, фенобарбітал) та інші.

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              Первинний рецепт на ліки вказаного напрямку виписує психіатр після ухвалення індивідуального плану лікування. Повторні рецепти можуть видавати сімейні лікарі, терапевти або педіатри.

              Нагадаємо

              ВІЛ-пацієнтам в Україні загрожує загострення проблем з лікуванням через невизначеність фінансування з боку США. Виділення донорських коштів на антиретровірусні препарати для ВІЛ-інфікованих призупинили, що може призвести до колапсу лікування. Влада перерозподіляє ліки, але майбутнє програм тестування невизначене.

              Лілія Набока

              Лілія Набока

              Здоров'я
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