В Україні за 4 місяці виписали піврічний обсяг е-рецептів на ліки від розладів психіки

За 4 місяці поточного року лікарі в Україні виписали понад 147 тисяч е-рецептів на препарати для лікування розладів психіки, поведінки та епілепсії. Це майже половина усього показника 2024 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Деталі

Причому 85% виписаних електронних рецептів уже погашено. За підрахунками МОЗ, згідно з такою динамікою, майже тисяча людей щодня отримують шанс на стабільніше здоров’я та якісніше життя.

Отримати такі препарати можна безоплатно або з частковою доплатою завдяки програмі "Доступні ліки". У межах державної програми доступні 20 міжнародних назв препаратів, які охоплюють 132 торгові назви.

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Їх застосовують для лікування:

шизофренії;

депресії;

тривожних розладів;

біполярного афективного розладу;

епілепсії;

ПТСР, фобій, психозів.

Торік до програми додали сучасні антидепресанти (есциталопрам, сертралін, пароксетин), новітні антипсихотики (кветіапін, оланзапін, арипіпразол), протисудомні засоби (леветирацетам, фенобарбітал) та інші.

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Первинний рецепт на ліки вказаного напрямку виписує психіатр після ухвалення індивідуального плану лікування. Повторні рецепти можуть видавати сімейні лікарі, терапевти або педіатри.

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