В Украине за 4 месяца выписали полугодовой объем э-рецептов на лекарства от расстройств психики

За 4 месяца текущего года врачи в Украине выписали более 147 тысяч е-рецептов на препараты для лечения расстройств психики, поведения и эпилепсии. Это почти половина всего показателя 2024 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Детали

Причем 85% выписанных электронных рецептов уже погашены. По подсчетам Минздрава, согласно такой динамике, почти тысяча людей ежедневно получают шанс на более стабильное здоровье и более качественную жизнь.

Получить такие препараты можно бесплатно или с частичной доплатой благодаря программе "Доступные лекарства". В рамках государственной программы доступны 20 международных названий препаратов, которые охватывают 132 торговые названия.

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Их применяют для лечения:

шизофрении;

депрессии;

тревожных расстройств;

биполярного аффективного расстройства;

эпилепсии;

ПТСР, фобий, психозов.

В прошлом году в программу добавили современные антидепрессанты (эсциталопрам, сертралин, пароксетин), новейшие антипсихотики (кветиапин, оланзапин, арипипразол), противосудорожные средства (леветирацетам, фенобарбитал) и другие.

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Первичный рецепт на лекарства указанного направления выписывает психиатр после принятия индивидуального плана лечения. Повторные рецепты могут выдавать семейные врачи, терапевты или педиатры.

Напомним

ВИЧ-пациентам в Украине грозит обострение проблем с лечением из-за неопределенности финансирования со стороны США. Выделение донорских средств на антиретровирусные препараты для ВИЧ-инфицированных приостановили, что может привести к коллапсу лечения. Власти перераспределяют лекарства, но будущее программ тестирования неопределенно.