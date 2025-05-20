В Украине за 4 месяца выписали полугодовой объем э-рецептов на лекарства от расстройств психики
Киев • УНН
За 4 месяца 2024 года украинские врачи выписали более 147 тыс. э-рецептов на препараты для лечения расстройств психики, поведения и эпилепсии. 85% из них уже погашены.
За 4 месяца текущего года врачи в Украине выписали более 147 тысяч е-рецептов на препараты для лечения расстройств психики, поведения и эпилепсии. Это почти половина всего показателя 2024 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Детали
Причем 85% выписанных электронных рецептов уже погашены. По подсчетам Минздрава, согласно такой динамике, почти тысяча людей ежедневно получают шанс на более стабильное здоровье и более качественную жизнь.
Получить такие препараты можно бесплатно или с частичной доплатой благодаря программе "Доступные лекарства". В рамках государственной программы доступны 20 международных названий препаратов, которые охватывают 132 торговые названия.
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Их применяют для лечения:
- шизофрении;
- депрессии;
- тревожных расстройств;
- биполярного аффективного расстройства;
- эпилепсии;
- ПТСР, фобий, психозов.
В прошлом году в программу добавили современные антидепрессанты (эсциталопрам, сертралин, пароксетин), новейшие антипсихотики (кветиапин, оланзапин, арипипразол), противосудорожные средства (леветирацетам, фенобарбитал) и другие.
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Первичный рецепт на лекарства указанного направления выписывает психиатр после принятия индивидуального плана лечения. Повторные рецепты могут выдавать семейные врачи, терапевты или педиатры.
Напомним
ВИЧ-пациентам в Украине грозит обострение проблем с лечением из-за неопределенности финансирования со стороны США. Выделение донорских средств на антиретровирусные препараты для ВИЧ-инфицированных приостановили, что может привести к коллапсу лечения. Власти перераспределяют лекарства, но будущее программ тестирования неопределенно.