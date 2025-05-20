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В Украине за 4 месяца выписали полугодовой объем э-рецептов на лекарства от расстройств психики

Киев • УНН

 • 102 просмотра

За 4 месяца 2024 года украинские врачи выписали более 147 тыс. э-рецептов на препараты для лечения расстройств психики, поведения и эпилепсии. 85% из них уже погашены.

В Украине за 4 месяца выписали полугодовой объем э-рецептов на лекарства от расстройств психики

За 4 месяца текущего года врачи в Украине выписали более 147 тысяч е-рецептов на препараты для лечения расстройств психики, поведения и эпилепсии. Это почти половина всего показателя 2024 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Детали

Причем 85% выписанных электронных рецептов уже погашены. По подсчетам Минздрава, согласно такой динамике, почти тысяча людей ежедневно получают шанс на более стабильное здоровье и более качественную жизнь.

Получить такие препараты можно бесплатно или с частичной доплатой благодаря программе "Доступные лекарства". В рамках государственной программы доступны 20 международных названий препаратов, которые охватывают 132 торговые названия.

Для жителей села экономии не будет, потому что за лекарствами придется ехать в город: владелица аптек в Николаевской области о новом регулировании фармрынка28.03.25, 11:26 • 168147 просмотров

Их применяют для лечения:

  • шизофрении;
    • депрессии;
      • тревожных расстройств;
        • биполярного аффективного расстройства;
          • эпилепсии;
            • ПТСР, фобий, психозов.

              В прошлом году в программу добавили современные антидепрессанты (эсциталопрам, сертралин, пароксетин), новейшие антипсихотики (кветиапин, оланзапин, арипипразол), противосудорожные средства (леветирацетам, фенобарбитал) и другие.

              Фармацевтика на войне: "Врачи без границ" рассказали, есть ли шанс на доступность лекарств возле фронта24.03.25, 13:09 • 130404 просмотра

              Первичный рецепт на лекарства указанного направления выписывает психиатр после принятия индивидуального плана лечения. Повторные рецепты могут выдавать семейные врачи, терапевты или педиатры.

              Напомним

              ВИЧ-пациентам в Украине грозит обострение проблем с лечением из-за неопределенности финансирования со стороны США. Выделение донорских средств на антиретровирусные препараты для ВИЧ-инфицированных приостановили, что может привести к коллапсу лечения. Власти перераспределяют лекарства, но будущее программ тестирования неопределенно.

              Лилия Набока

              Лилия Набока

              Здоровье
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