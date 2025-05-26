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На Прикарпатті зафіксували перший у році випадок ботулізму: як отруїв постраждалий

Київ • УНН

 • 958 перегляди

В Івано-Франківській області зафіксували перший у цьому році випадок ботулізму після вживання консервованого м’яса. Постраждалого госпіталізували, надали необхідне лікування та ввели сироватку.

На Прикарпатті зафіксували перший у році випадок ботулізму: як отруїв постраждалий

На Прикарпатті вперше від початку року зареєстрували захворювання на ботулізм. Отруївся чоловік після вживання консервованого м’яса домашнього приготування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Деталі

Після вживання неякісної їжі у хворого з’явився біль в животі, слабкість, здуття, головний біль. Через два дні приєднались такі симптоми, як порушення зору і ковтання, сухість у роті.

Постраждалого госпіталізували до КНП "Центр інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради". Медики встановили діагноз "ботулізм". Хворому надали необхідне лікування та ввели протиботулінічну сироватку, він продовжує лікування.

У Києві зафіксували випадок ботулізму: людина могла отруїтись в’яленою рибою28.06.24, 17:26 • 36155 переглядiв

Довідка

Ботулізм – це гостра токсикоінфекція, викликана паличкою Clostridiumbotulinum і її токсином, яким інфікується вміст консервації, який був неправильно приготовлений або зберігався у неналежних умовах. Присутність ботулотоксину в харчових продуктах не змінює їх органолептичних властивостей.

Найчастіше люди хворіють на ботулізм після вживанням грибів домашнього консервування, копченої або в'яленої риби, м'ясних і ковбасних виробів, бобових консервів. Вживання таких продуктів часто стає причиною групових, "сімейних" спалахів захворювання.

Для профілактики ботулізму необхідно дотримуватися суворих правил готування та зберігання консервів:

  • використовувати під час консервування тільки свіжі, доброякісні, без ознак псування, продукти;
    • перед консервуванням сировину, особливо гриби, необхідно ретельно промивати чистою проточною водою для видалення залишків ґрунту;
      • чистити рибу одразу після вилову, обов’язково видаляючи з неї кишки;
        • дотримуватись правил стерилізації банок, кришок та режимів теплової обробки продуктів в домашніх умовах;
          • зберігати домашні консерви в холодильнику або іншому прохолодному місці не більше року;
            • при найменшій підозрі не вживати консерви зі здутих банок;
              • бажано вживати консерви тільки промислового виготовлення;
                • не купувати копчену, солону та в’ялену рибу на стихійних ринках;
                  • купуючи сушену та в’ялену рибу промислового виробництва, навіть в закладах торгівлі, звертайте увагу на її зовнішній вигляд, умови зберігання, наявність маркування із зазначенням дати виготовлення та терміну придатності;
                    • при консервуванні м’ясних та рибних продуктів в домашніх умовах необхідно стерилізувати консерви при температурі +115… +120 °С – не менше 40-60 хв. з подальшим герметичним пакуванням.

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                      Негайно звертайтеся до лікаря при найменшій підозрі на ботулізм:

                      • порушення зору;
                        • сильно виражена сухість у роті;
                          • тихий, гугнявий голос;
                            • підвищена стомлюваність;
                              • м’язова слабкість чи запаморочення.
                                Лілія Набока

                                Лілія Набока

                                Здоров'я
                                Івано-Франківська область
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