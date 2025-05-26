На Прикарпатті зафіксували перший у році випадок ботулізму: як отруїв постраждалий
Київ • УНН
В Івано-Франківській області зафіксували перший у цьому році випадок ботулізму після вживання консервованого м’яса. Постраждалого госпіталізували, надали необхідне лікування та ввели сироватку.
На Прикарпатті вперше від початку року зареєстрували захворювання на ботулізм. Отруївся чоловік після вживання консервованого м’яса домашнього приготування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Деталі
Після вживання неякісної їжі у хворого з’явився біль в животі, слабкість, здуття, головний біль. Через два дні приєднались такі симптоми, як порушення зору і ковтання, сухість у роті.
Постраждалого госпіталізували до КНП "Центр інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради". Медики встановили діагноз "ботулізм". Хворому надали необхідне лікування та ввели протиботулінічну сироватку, він продовжує лікування.
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Довідка
Ботулізм – це гостра токсикоінфекція, викликана паличкою Clostridiumbotulinum і її токсином, яким інфікується вміст консервації, який був неправильно приготовлений або зберігався у неналежних умовах. Присутність ботулотоксину в харчових продуктах не змінює їх органолептичних властивостей.
Найчастіше люди хворіють на ботулізм після вживанням грибів домашнього консервування, копченої або в'яленої риби, м'ясних і ковбасних виробів, бобових консервів. Вживання таких продуктів часто стає причиною групових, "сімейних" спалахів захворювання.
Для профілактики ботулізму необхідно дотримуватися суворих правил готування та зберігання консервів:
- використовувати під час консервування тільки свіжі, доброякісні, без ознак псування, продукти;
- перед консервуванням сировину, особливо гриби, необхідно ретельно промивати чистою проточною водою для видалення залишків ґрунту;
- чистити рибу одразу після вилову, обов’язково видаляючи з неї кишки;
- дотримуватись правил стерилізації банок, кришок та режимів теплової обробки продуктів в домашніх умовах;
- зберігати домашні консерви в холодильнику або іншому прохолодному місці не більше року;
- при найменшій підозрі не вживати консерви зі здутих банок;
- бажано вживати консерви тільки промислового виготовлення;
- не купувати копчену, солону та в’ялену рибу на стихійних ринках;
- купуючи сушену та в’ялену рибу промислового виробництва, навіть в закладах торгівлі, звертайте увагу на її зовнішній вигляд, умови зберігання, наявність маркування із зазначенням дати виготовлення та терміну придатності;
- при консервуванні м’ясних та рибних продуктів в домашніх умовах необхідно стерилізувати консерви при температурі +115… +120 °С – не менше 40-60 хв. з подальшим герметичним пакуванням.
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Негайно звертайтеся до лікаря при найменшій підозрі на ботулізм:
- порушення зору;
- сильно виражена сухість у роті;
- тихий, гугнявий голос;
- підвищена стомлюваність;
- м’язова слабкість чи запаморочення.