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На Прикарпатье зафиксировали первый в году случай ботулизма: как отравился пострадавший

Киев • УНН

 • 404 просмотра

В Ивано-Франковской области зафиксировали случай ботулизма после употребления консервированного мяса. Пострадавшего госпитализировали, оказали необходимое лечение и ввели сыворотку.

На Прикарпатье зафиксировали первый в году случай ботулизма: как отравился пострадавший

В Прикарпатье впервые с начала года зарегистрировали заболевание ботулизмом. Отравился мужчина после употребления консервированного мяса домашнего приготовления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ивано-Франковский областной центр контроля и профилактики болезней.

Детали

После употребления некачественной пищи у больного появилась боль в животе, слабость, вздутие, головная боль. Через два дня присоединились такие симптомы, как нарушение зрения и глотания, сухость во рту.

Пострадавшего госпитализировали в КНП "Центр инфекционных заболеваний Ивано-Франковского областного совета". Медики установили диагноз "ботулизм". Больному оказали необходимое лечение и ввели противоботулиническую сыворотку, он продолжает лечение.

В Киеве зафиксировали случай ботулизма: человек мог отравиться вяленой рыбой28.06.24, 17:26 • 36155 просмотров

Справка

Ботулизм – это острая токсикоинфекция, вызванная палочкой Clostridiumbotulinum и ее токсином, которым инфицируется содержимое консервации, которое было неправильно приготовлено или хранилось в неподходящих условиях. Присутствие ботулотоксина в пищевых продуктах не изменяет их органолептических свойств.

Чаще всего люди болеют ботулизмом после употребления грибов домашнего консервирования, копченой или вяленой рыбы, мясных и колбасных изделий, бобовых консервов. Употребление таких продуктов часто становится причиной групповых, "семейных" вспышек заболевания.

Для профилактики ботулизма необходимо соблюдать строгие правила приготовления и хранения консервов:

  • использовать при консервировании только свежие, доброкачественные, без признаков порчи продукты;
    • перед консервированием сырье, особенно грибы, необходимо тщательно промывать чистой проточной водой для удаления остатков почвы;
      • чистить рыбу сразу после вылова, обязательно удаляя из нее кишки;
        • соблюдать правила стерилизации банок, крышек и режимов тепловой обработки продуктов в домашних условиях;
          • хранить домашние консервы в холодильнике или другом прохладном месте не больше года;
            • при малейшем подозрении не употреблять консервы из вздутых банок;
              • желательно употреблять консервы только промышленного изготовления;
                • не покупать копченую, соленую и вяленую рыбу на стихийных рынках;
                  • покупая сушеную и вяленую рыбу промышленного производства, даже в заведениях торговли, обращайте внимание на ее внешний вид, условия хранения, наличие маркировки с указанием даты изготовления и срока годности;
                    • при консервировании мясных и рыбных продуктов в домашних условиях необходимо стерилизовать консервы при температуре +115… +120 °С – не менее 40-60 мин. с последующей герметичной упаковкой.

                      В Сумской области супруги отравились грибами12.08.24, 16:17 • 21944 просмотра

                      Немедленно обращайтесь к врачу при малейшем подозрении на ботулизм:

                      • нарушение зрения;
                        • сильно выраженная сухость во рту;
                          • тихий, гнусавый голос;
                            • повышенная утомляемость;
                              • мышечная слабость или головокружение.
                                Лилия Набока

                                Лилия Набока

                                Здоровье
                                Ивано-Франковская область
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