На Прикарпатье зафиксировали первый в году случай ботулизма: как отравился пострадавший
Киев • УНН
В Ивано-Франковской области зафиксировали случай ботулизма после употребления консервированного мяса. Пострадавшего госпитализировали, оказали необходимое лечение и ввели сыворотку.
В Прикарпатье впервые с начала года зарегистрировали заболевание ботулизмом. Отравился мужчина после употребления консервированного мяса домашнего приготовления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ивано-Франковский областной центр контроля и профилактики болезней.
Детали
После употребления некачественной пищи у больного появилась боль в животе, слабость, вздутие, головная боль. Через два дня присоединились такие симптомы, как нарушение зрения и глотания, сухость во рту.
Пострадавшего госпитализировали в КНП "Центр инфекционных заболеваний Ивано-Франковского областного совета". Медики установили диагноз "ботулизм". Больному оказали необходимое лечение и ввели противоботулиническую сыворотку, он продолжает лечение.
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Справка
Ботулизм – это острая токсикоинфекция, вызванная палочкой Clostridiumbotulinum и ее токсином, которым инфицируется содержимое консервации, которое было неправильно приготовлено или хранилось в неподходящих условиях. Присутствие ботулотоксина в пищевых продуктах не изменяет их органолептических свойств.
Чаще всего люди болеют ботулизмом после употребления грибов домашнего консервирования, копченой или вяленой рыбы, мясных и колбасных изделий, бобовых консервов. Употребление таких продуктов часто становится причиной групповых, "семейных" вспышек заболевания.
Для профилактики ботулизма необходимо соблюдать строгие правила приготовления и хранения консервов:
- использовать при консервировании только свежие, доброкачественные, без признаков порчи продукты;
- перед консервированием сырье, особенно грибы, необходимо тщательно промывать чистой проточной водой для удаления остатков почвы;
- чистить рыбу сразу после вылова, обязательно удаляя из нее кишки;
- соблюдать правила стерилизации банок, крышек и режимов тепловой обработки продуктов в домашних условиях;
- хранить домашние консервы в холодильнике или другом прохладном месте не больше года;
- при малейшем подозрении не употреблять консервы из вздутых банок;
- желательно употреблять консервы только промышленного изготовления;
- не покупать копченую, соленую и вяленую рыбу на стихийных рынках;
- покупая сушеную и вяленую рыбу промышленного производства, даже в заведениях торговли, обращайте внимание на ее внешний вид, условия хранения, наличие маркировки с указанием даты изготовления и срока годности;
- при консервировании мясных и рыбных продуктов в домашних условиях необходимо стерилизовать консервы при температуре +115… +120 °С – не менее 40-60 мин. с последующей герметичной упаковкой.
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Немедленно обращайтесь к врачу при малейшем подозрении на ботулизм:
- нарушение зрения;
- сильно выраженная сухость во рту;
- тихий, гнусавый голос;
- повышенная утомляемость;
- мышечная слабость или головокружение.