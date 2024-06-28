В Киеве зафиксировали случай ботулизма: человек мог отравиться вяленой рыбой

В Киеве был зафиксирован случай ботулизма, который вероятно, связан с употреблением икры вяленой рыбы из одного из киосков города. Сейчас специалисты отбирают образцы продукции для лабораторного исследования. Об этом в пятницу сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве, передает УНН.

В Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве поступило сообщение ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" о регистрации случая ботулизма у жителя Киева, которое вероятно связано с употреблением икры вяленой рыбы, которая была приобретена в одном из киосков города - говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что с 27 июня Главным управлением начато внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) операторов рынка, осуществляющих оборот вышеупомянутой продукции с отбором образцов для лабораторного исследования. Расследование продолжается.

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