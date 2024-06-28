У Києві зафіксували випадок ботулізму: людина могла отруїтись в’яленою рибою
Київ • УНН
Повідомлялося про випадок ботулізму, ймовірно спричиненого вживанням сушеної рибної ікри з київського кіоску, що спонукало до тестування продукції та проведення розслідування.
У Києві було зафіксовано випадок ботулізму, який ймовірно, пов'язаний з вживанням ікри в’яленої риби з одногоз кіосків міста. Наразі фахівці відбирають зразки продукції для лабораторного дослідження. Про це у п’ятницю повідомило Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві, передає УНН.
До Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві надійшло повідомлення ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України" про реєстрацію випадку ботулізму у мешканця Києва, яке ймовірно пов'язане із вживанням ікри в’яленої риби, що була придбана в одному з кіосків міста
Зазначаєтсья, що з 27 червня Головним управлінням розпочато позапланові заходи державного нагляду (контролю) операторів ринку, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції з відбором зразків для лабораторного дослідження. Розслідування триває.
На Запоріжжі зареєстровано харчове отруєння після вживання суші25.06.24, 16:15 • 13442 перегляди