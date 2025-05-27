В Украине вступили в силу новые требования к обороту вакцин: что изменилось

Сегодня, 27 мая, в Украине вступили в силу новые требования к хранению, транспортировке, приемке и учету вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП). УНН рассказывает, что предусматривает обновленный приказ Министерства здравоохранения.

Детали

2 октября прошлого года Минздрав приказом №1682 утвердил новые требования к хранению, транспортировке, приемке и учету вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов. Согласно приказу, основными составляющими системы холодовой цепи (СХЦ) - система, обеспечивающая необходимые условия хранения и транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов – вакцин, анатоксинов - от производителя к вакцинируемому лицу, - являются:

специально подготовленный персонал, обеспечивающий обслуживание холодильного и другого вспомогательного оборудования, систем и устройств постоянного температурного мониторинга для хранения и транспортировки МИБП на всех уровнях холодовой цепи;

холодильное оборудование и другое вспомогательное оборудование, системы и устройства постоянного температурного мониторинга, транспортные средства, обеспечивающие надлежащие условия для хранения и транспортировки МИБП;

непрерывный контроль за соблюдением условий холодовой цепи на всех ее этапах.

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На всех уровнях СХЦ обязательно проводится регистрация условий хранения МИБП. Регистрация условий хранения проводится в письменной или электронной форме. Согласно приказу, отныне запрещено использовать бытовые холодильники для хранения МИБП. Разрешено только специализированное холодильное оборудование. Бытовые холодильники могут использоваться только для хранения хладоэлементов.

Также устанавливаются новые требования к термоконтейнерам и термосумкам. Они должны поддерживать температуру от +2°C до +8°C не менее 24 часов при температуре окружающей среды до +43°C и не менее 10 часов при температуре до -30°C. Использование бытовых термосумок для кемпинга запрещено.

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Также отмечается, что транспортировка иммунобиологических препаратов должна происходить в специализированных термоконтейнерах или термосумках вместе с регистраторами температуры. Транспортировка крупных партий МИБП без использования термоконтейнеров или термосумок происходит специализированным транспортом, оснащенным рефрижераторными установками в температурном режиме, установленном производителем.

Термоконтейнеры или термосумки, предназначенные для транспортировки МИБП, должны быть без нарушения целостности, в надлежащем санитарно-техническом состоянии.

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Загрузка МИБП в термоконтейнеры или термосумки осуществляется в холодовой комнате. В случае невозможности загрузки МИБП в холодовой комнате допускается их загрузка при комнатной температуре в течение периода, не превышающего 5 минут.

При прибытии иммунобиологических препаратов в медицинские учреждения, создаются условия для их хранения в соответствии с требованиями холодовой цепи и инструкций для медицинского применения. При получении МИБП в течение 10 минут размещают в холодильном оборудовании, проверяя показатели измерительных средств.

В случае нарушения режима хранения или транспортировки, или в случае возникновения сомнений относительно качества, после составления акта приема-передачи препараты нужно поместить в отдельную карантинную зону холодильного оборудования и проинформировать о нарушении.

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