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В ВОЗ проголосовали за глобальное соглашение по пандемии

Киев • УНН

 • 832 просмотра

124 страны поддержали глобальное соглашение по улучшению готовности к пандемии. Соглашение рассматривает структурные неравенства в разработке лекарств и вакцин, учитывая уроки COVID-19.

В ВОЗ проголосовали за глобальное соглашение по пандемии

Члены Всемирной организации здравоохранения решительно проголосовали за потенциально новаторское глобальное соглашение по улучшению готовности к пандемии на Всемирной ассамблее здравоохранения в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

124 страны проголосовали за после того, как Словакия призвала к голосованию в понедельник, на фоне того, как ее премьер-министр, который скептически относится к вакцине от COVID-19, требовал, чтобы его страна оспорила принятие соглашения, пишет издание. Ни одна страна не проголосовала против, а 11 стран, включая Польшу, Израиль, Италию, россию, Словакию и Иран, воздержались.

"Правительства всего мира делают свои страны и наше взаимосвязанное мировое сообщество более справедливыми, здоровыми и безопасными от угроз, исходящих от патогенов и вирусов пандемического потенциала", - сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Проект соглашения, в которой рассматриваются структурные неравенства в отношении того, как разрабатываются лекарства, вакцины и медицинские инструменты, на основе уроков, извлеченных из пандемии COVID-19, которая унесла жизни миллионов людей в 2020-2022 годах, будет официально принят во вторник на пленарном заседании Всемирной ассамблеи, пишет издание.

Однако, как отмечается, официально он вступит в силу только после согласования приложения об обмене патогенами, что может длиться до двух лет, после чего государствам придется ратифицировать соглашение.

После трех лет сложных переговоров многие дипломаты и аналитики рассматривают соглашение как победу глобального сотрудничества в то время, когда многосторонние организации, такие как ВОЗ, пострадали от резкого сокращения иностранного финансирования США.

Американские переговорщики покинули обсуждение после того, как президент США Дональд Трамп начал 12-месячный процесс выхода США, безусловно, крупнейшего финансового спонсора ВОЗ из агентства, когда он занял должность в январе. Учитывая это, США не будут связаны соглашением, пишет издание.

Ученые призвали администрацию Трампа бороться с угрозой пандемии птичьего гриппа29.04.25, 11:55 • 4339 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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