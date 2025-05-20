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У ВООЗ проголосували за глобальну угоду щодо пандемії

Київ • УНН

 • 1296 перегляди

124 країни підтримали глобальну угоду щодо покращення готовності до пандемії. Угода розглядає структурні нерівності в розробці ліків та вакцин, враховуючи уроки COVID-19.

У ВООЗ проголосували за глобальну угоду щодо пандемії

Члени Всесвітньої організації охорони здоров'я рішуче проголосували за потенційно новаторську глобальну угоду щодо покращення готовності до пандемії на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я у понеділок, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

124 країни проголосували за після того, як Словаччина закликала до голосування в понеділок, на тлі того, як її прем'єр-міністр, який скептично ставиться до вакцини від COVID-19, вимагав, щоб його країна оскаржила ухвалення угоди, пише видання. Жодна країна не проголосувала проти, а 11 країн, включаючи Польщу, Ізраїль, Італію, росію, Словаччину та Іран, утрималися.

"Уряди всього світу роблять свої країни та наше взаємопов'язане світове співтовариство більш справедливими, здоровими та безпечними від загроз, що походять від патогенів та вірусів пандемічного потенціалу", - сказав генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус.

Проект угоди, у якій розглядаються структурні нерівності щодо того, як розробляються ліки, вакцини та медичні інструменти, на основі уроків, які отримали з пандемії COVID-19, яка забрала життя мільйонів людей у ​​2020-2022 роках, буде офіційно ухвалено у вівторок на пленарному засіданні Всесвітньої асамблеї, пише видання.

Однак, як зазначається, офіційно вона набуде чинності лише після погодження додатка про обмін патогенами, що може тривати до двох років, після чого державам доведеться ратифікувати угоду.

Після трьох років складних переговорів багато дипломатів та аналітиків розглядають угоду як перемогу глобального співробітництва в той час, коли багатосторонні організації, такі як ВООЗ, постраждали від різкого скорочення іноземного фінансування США.

Американські переговорники залишили обговорення після того, як президент США Дональд Трамп розпочав 12-місячний процес виходу США, безумовно, найбільшого фінансового спонсора ВООЗ з агентства, коли він обійняв посаду в січні. З огляду на це США не будуть зв'язані угодою, пише видання.

Учені закликали адміністрацію Трампа боротися із загрозою пандемії пташиного грипу29.04.25, 11:55 • 4339 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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