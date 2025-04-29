Учені закликали адміністрацію Трампа боротися із загрозою пандемії пташиного грипу

США повинні активізувати зусилля по боротьбі зі спалахом пташиного грипу H5N1, який триває вже рік, і контролювати ризик пандемії для людей, попередила міжнародна група вірусологів, пише УНН з посиланням на Financial Times.

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Високий історичний рівень смертності людей від H5N1 свідчить про "жахливі наслідки недостатньої реакції на поточні загрози", говорять вірусологи, які вивчають людей і тварин, з Global Virus Network, що охоплює понад 40 країн.

Їхнє втручання у вівторок підкреслює тривогу з приводу поширення пташиного патогену H5N1, який зараз виявляється у свійської птиці у всіх 50 штатах США, заражаючи десятки людей і ставши причиною як мінімум однієї підтвердженої смерті.

Вони також висловлюють занепокоєння з приводу впливу нестабільності у наукових установах США на зусилля з нагляду за H5N1, на тлі того, як адміністрація Трампа просуває скорочення витрат і обмежує комунікації.

У статті в журналі The Lancet Regional Health - Americas вчені закликають уряди по всьому світу посилити спостереження, впровадити заходи біобезпеки і підготуватися до потенційного поширення від людини до людини.

"Наразі ризик для людей, які не контактують з інфікованими тваринами, низький, оскільки віруси не здатні передаватися від людини до людини", - сказала професор Маріон Купманс, співавтор статті в The Lancet і керівник відділу вірусології в Медичному центрі Еразма в Нідерландах.

"Але це може різко змінитися, якщо вірус набуде мутацій, що може статися, якщо він продовжить циркулювати серед ссавців. Тоді ми будемо розглядати новий можливий сценарій пандемії", - зазначила вона.

Спалах в США поширився по всій країні з березня 2024 року, торкнувшись понад 1000 молочних стад і вбивши або викликавши забій десятків мільйонів свійської птиці.

Було виявлено не менше ніж 70 випадків захворювання людей, одна людина померла в Луїзіані, за даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США.

Як попередня адміністрація США Джо Байдена, так і нинішній уряд президента Дональда Трампа зазнали критики за нездатність зробити більше для припинення поширення.

Чим довше триває спалах і чим ширше він поширюється, тим вищий ризик того, що патогени H5N1 змішають генетичний матеріал з іншими вірусами і стануть більш передаваними між видами, пише видання. У минулому місяці Велика Британія повідомила про перший відомий випадок H5N1 у вівці.

Учені з Global Virus Network закликають до швидкого обміну інформацією про геномне секвенування США і пов'язаними з нею метаданими, такими як час і місце взяття зразків.

Поточні геномні дані з США вказують на "триваючі мутації" високопатогенних вірусів H5N1 і передбачувані випадки у ссавців, таких як морські леви і норки, кажуть учені.

Якщо патогени обмінюються генетичним матеріалом з вірусами сезонного грипу свиней або людини, це може зробити їх передаваними між людьми, додають вони.

Існуюче тестування на пташиний грип недостатньо, щоб зупинити його поширення, яке "утримує ціни на яйця в США на рекордно високому рівні" через його вплив на поголів'я свійської птиці, кажуть учені.

Необхідне урядом тестування молока є "найважливішим першим кроком" в нагляді, але "недостатньо поширеним", на тлі того, як імплементація варіюється в залежності від штату, додають вони.

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