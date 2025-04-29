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Учені закликали адміністрацію Трампа боротися із загрозою пандемії пташиного грипу

Київ • УНН

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Експерти закликають США посилити боротьбу з H5N1 через високий ризик пандемії. Відзначається нестача контролю і закликають до посилення спостереження та біобезпеки.

Учені закликали адміністрацію Трампа боротися із загрозою пандемії пташиного грипу

США повинні активізувати зусилля по боротьбі зі спалахом пташиного грипу H5N1, який триває вже рік, і контролювати ризик пандемії для людей, попередила міжнародна група вірусологів, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Високий історичний рівень смертності людей від H5N1 свідчить про "жахливі наслідки недостатньої реакції на поточні загрози", говорять вірусологи, які вивчають людей і тварин, з Global Virus Network, що охоплює понад 40 країн.

Їхнє втручання у вівторок підкреслює тривогу з приводу поширення пташиного патогену H5N1, який зараз виявляється у свійської птиці у всіх 50 штатах США, заражаючи десятки людей і ставши причиною як мінімум однієї підтвердженої смерті.

Вони також висловлюють занепокоєння з приводу впливу нестабільності у наукових установах США на зусилля з нагляду за H5N1, на тлі того, як адміністрація Трампа просуває скорочення витрат і обмежує комунікації.

У статті в журналі The Lancet Regional Health - Americas вчені закликають уряди по всьому світу посилити спостереження, впровадити заходи біобезпеки і підготуватися до потенційного поширення від людини до людини.

"Наразі ризик для людей, які не контактують з інфікованими тваринами, низький, оскільки віруси не здатні передаватися від людини до людини", - сказала професор Маріон Купманс, співавтор статті в The Lancet і керівник відділу вірусології в Медичному центрі Еразма в Нідерландах.

"Але це може різко змінитися, якщо вірус набуде мутацій, що може статися, якщо він продовжить циркулювати серед ссавців. Тоді ми будемо розглядати новий можливий сценарій пандемії", - зазначила вона.

Спалах в США поширився по всій країні з березня 2024 року, торкнувшись понад 1000 молочних стад і вбивши або викликавши забій десятків мільйонів свійської птиці.

Було виявлено не менше ніж 70 випадків захворювання людей, одна людина померла в Луїзіані, за даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США.

Як попередня адміністрація США Джо Байдена, так і нинішній уряд президента Дональда Трампа зазнали критики за нездатність зробити більше для припинення поширення.

Чим довше триває спалах і чим ширше він поширюється, тим вищий ризик того, що патогени H5N1 змішають генетичний матеріал з іншими вірусами і стануть більш передаваними між видами, пише видання. У минулому місяці Велика Британія повідомила про перший відомий випадок H5N1 у вівці.

Учені з Global Virus Network закликають до швидкого обміну інформацією про геномне секвенування США і пов'язаними з нею метаданими, такими як час і місце взяття зразків.

Поточні геномні дані з США вказують на "триваючі мутації" високопатогенних вірусів H5N1 і передбачувані випадки у ссавців, таких як морські леви і норки, кажуть учені.

Якщо патогени обмінюються генетичним матеріалом з вірусами сезонного грипу свиней або людини, це може зробити їх передаваними між людьми, додають вони.

Існуюче тестування на пташиний грип недостатньо, щоб зупинити його поширення, яке "утримує ціни на яйця в США на рекордно високому рівні" через його вплив на поголів'я свійської птиці, кажуть учені.

Необхідне урядом тестування молока є "найважливішим першим кроком" в нагляді, але "недостатньо поширеним", на тлі того, як імплементація варіюється в залежності від штату, додають вони.

Пташиний грип H5N1 може без явних ознак поширюватися серед тварин і людей - дослідження 14.02.2025, 12:12 • 25010 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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