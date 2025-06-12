Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що дуже розчарований Україною та росією, адже можна було б укласти угоду, передає УНН.

Я дуже розчарований росією, але я розчарований і Україною, тому що я думаю, що можна було укласти угоду. І, знаєте, ми втрачаємо 5 тис. - 6 тис. людей щотижня, в основному солдатів, але також людей, які живуть у містах, тому що вони знову потрапляють під ракети. Як би ви хотіли жити в будинку, знаючи, що ввечері ракета має всі шанси влучити у ваш будинок? Це жахливо. Мабуть, жахливо так жити. Але я маю на увазі, що ми це зробимо, але я розчарований, що це не зроблено - сказав Трамп.

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Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог повідомив, що для встановлення миру потрібне всеоохоплююче припинення вогню на місці. Тобто, на тому місці, на якому люди фізично перебувають.