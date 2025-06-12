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Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду
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Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду
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Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду

Київ • УНН

 • 1044 перегляди

Дональд Трамп заявив про розчарування Україною та росією через неможливість укладення мирної угоди. Він наголосив на значних втратах, яких зазнають обидві сторони конфлікту.

Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що дуже розчарований Україною та росією, адже можна було б укласти угоду, передає УНН.

Я дуже розчарований росією, але я розчарований і Україною, тому що я думаю, що можна було укласти угоду. І, знаєте, ми втрачаємо 5 тис. - 6 тис. людей щотижня, в основному солдатів, але також людей, які живуть у містах, тому що вони знову потрапляють під ракети. Як би ви хотіли жити в будинку, знаючи, що ввечері ракета має всі шанси влучити у ваш будинок? Це жахливо. Мабуть, жахливо так жити. Але я маю на увазі, що ми це зробимо, але я розчарований, що це не зроблено 

- сказав Трамп.

Нагадаємо

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог повідомив, що для встановлення миру потрібне всеоохоплююче припинення вогню на місці. Тобто, на тому місці, на якому люди фізично перебувають.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Джозеф Кіт Келлог
Дональд Трамп
Україна
Tesla
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