Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про розчарування Україною та росією через неможливість укладення мирної угоди. Він наголосив на значних втратах, яких зазнають обидві сторони конфлікту.
Президент США Дональд Трамп заявив, що дуже розчарований Україною та росією, адже можна було б укласти угоду, передає УНН.
Я дуже розчарований росією, але я розчарований і Україною, тому що я думаю, що можна було укласти угоду. І, знаєте, ми втрачаємо 5 тис. - 6 тис. людей щотижня, в основному солдатів, але також людей, які живуть у містах, тому що вони знову потрапляють під ракети. Як би ви хотіли жити в будинку, знаючи, що ввечері ракета має всі шанси влучити у ваш будинок? Це жахливо. Мабуть, жахливо так жити. Але я маю на увазі, що ми це зробимо, але я розчарований, що це не зроблено
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