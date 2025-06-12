Спецпредставник Трампа розповів, що порібно для встановлення миру в Україні

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог повідомив, що для встановлення миру потрібне всеоохоплююче припинення вогню на місці. Тобто, на тому місці, на якому люди фізично перебувають, передає УНН.

Припинення вогню на місці – тобто на землі, на якій ви фізично перебуваєте – наголосив Келлог під час виступу на форумі Німецького фонду Маршалла у Брюсселі.

Він також додав, що після припинення вогню необхідно досягти домовленостей щодо повернення дітей і полонених, що дасть змогу зробити припинення вогню більш тривалим.

Потім ми хочемо дійти до повернення дітей, полонених, які там перебувають, що зробило би стійке припинення вогню довгостроковим і стійким не лише для українців, а й для Європи. Тож усі працюють разом… Ви всі можете жити з результатами цього в довгостроковій перспективі – наголосив Келлог.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нещодавні масовані атаки росії на Україну є не "помстою" за операцію українських спецслужб "Павутина", як вважає дехто, а стратегією рф протягом усієї війни, адже ціль путіна - анексувати Україну, ліквідувавши її незалежність.