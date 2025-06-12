Спецпредставитель Трампа рассказал, что нужно для установления мира в Украине

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог сообщил, что для установления мира необходимо всеобъемлющее прекращение огня на месте. То есть, на том месте, на котором люди физически находятся, передает УНН.

Прекращение огня на месте – то есть на земле, на которой вы физически находитесь – подчеркнул Келлог во время выступления на форуме Германского фонда Маршалла в Брюсселе.

Он также добавил, что после прекращения огня необходимо достичь договоренностей о возвращении детей и пленных, что позволит сделать прекращение огня более длительным.

Затем мы хотим дойти до возвращения детей, пленных, которые там находятся, что сделало бы устойчивое прекращение огня долгосрочным и устойчивым не только для украинцев, но и для Европы. Поэтому все работают вместе… Вы все можете жить с результатами этого в долгосрочной перспективе – подчеркнул Келлог.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недавние массированные атаки россии на Украину являются не "местью" за операцию украинских спецслужб "Паутина", как считает кое-кто, а стратегией рф на протяжении всей войны, ведь цель путина - аннексировать Украину, ликвидировав ее независимость.