Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень разочарован Украиной и россией, ведь можно было бы заключить соглашение, передает УНН.

Я очень разочарован россией, но я разочарован и Украиной, потому что я думаю, что можно было заключить соглашение. И, знаете, мы теряем 5 тыс. - 6 тыс. людей еженедельно, в основном солдат, но также людей, живущих в городах, потому что они снова попадают под ракеты. Как бы вы хотели жить в доме, зная, что вечером ракета имеет все шансы попасть в ваш дом? Это ужасно. Наверное, ужасно так жить. Но я имею в виду, что мы это сделаем, но я разочарован, что это не сделано - сказал Трамп.

Напомним

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог сообщил, что для установления мира необходимо всеобъемлющее прекращение огня на месте. То есть, на том месте, на котором люди физически находятся.