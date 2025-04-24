Удар по Костянтинівці: 12-річна дівчинка загинула, тікаючи в укриття

Жертви обстрілу Костянтинівки на Донеччині у ніч на 24 квітня не змогли сховатися від вогню окупантів. Під час атаки росія вбила 12-річну дівчинку, яка бігла в укриття під свистом ракет, але не встигла. Парамедики поліції розповіли про роботу на місці нічного удару, повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України у Telegram.

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Напередодні вночі близько 22:10, ворог атакував місто чотирма ракетами з РСЗВ "Смерч". У результаті атаки – двоє загиблих, і двоє поранених. Не вижили внаслідок осколкових поранень дитина та її 40-річна сусідка.

Поліцейські прибули на порятунок в перші ж хвилини після обстрілу. Надали допомогу двом пораненим. 30-річний чоловік отримав легкі поранення, а 47-річній жінці з тяжкими травмами знадобилась госпіталізація. Обох доставили до лікарні, а також деблокували літню жінку з розбитої оселі.

За даними поліції, наслідок влучань пошкоджено понад 20 цивільних об’єктів, з них 15 приватних будинків.

Нагадаємо

Вночі 24 квітня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Найбільше постраждав Київ, де загинуло щонайменше 12 людей, понад 70 отримали поранення, серед них діти.

Європейські дипломати засудили масований удар росії по столиці України, внаслідок якого загинули люди. Вони висловили підтримку Україні та закликали до посилення протидії агресору.

У Міністерстві закордонних справ та закордонних дипломатичних установах України у світі будуть приспущені державні прапори на знак жалоби.