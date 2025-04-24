Удар по Константиновке: 12-летняя девочка погибла, убегая в укрытие

Жертвы обстрела Константиновки в Донецкой области в ночь на 24 апреля не смогли скрыться от огня оккупантов. Во время атаки Россия убила 12-летнюю девочку, которая бежала в укрытие под свист ракет, но не успела. Парамедики полиции рассказали о работе на месте ночного удара, сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины в Telegram.

Детали

Накануне ночью около 22:10, враг атаковал город четырьмя ракетами из РСЗО "Смерч". В результате атаки – двое погибших, и двое раненых. Не выжили в результате осколочных ранений ребенок и ее 40-летняя соседка.

Полицейские прибыли на спасение в первые же минуты после обстрела. Оказали помощь двум раненым. 30-летний мужчина получил легкие ранения, а 47-летней женщине с тяжелыми травмами понадобилась госпитализация. Обоих доставили в больницу, а также деблокировали пожилую женщину из разбитого дома.

По данным полиции, в результате попаданий повреждено более 20 гражданских объектов, из них 15 частных домов.

Напомним

Ночью 24 апреля россияне осуществили массированную комбинированную атаку на Украину. Больше всего пострадал Киев, где погибло по меньшей мере 12 человек, более 70 получили ранения, среди них дети.

Европейские дипломаты осудили массированный удар России по столице Украины, в результате которого погибли люди. Они выразили поддержку Украине и призвали к усилению противодействия агрессору.

В Министерстве иностранных дел и зарубежных дипломатических учреждениях Украины в мире будут приспущены государственные флаги в знак траура.