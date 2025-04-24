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У МЗС та дипустановах України по всьому світу приспустять державні прапори на знак жалоби за жертвами удару рф по Києву

Київ • УНН

 • 3720 перегляди

У МЗС та дипустановах України 25 квітня по всьому світу приспустять прапори на знак жалоби за жертвами удару рф по Києву. 24 квітня росіяни атакували столицю, де загинуло щонайменше 12 людей.

У МЗС та дипустановах України по всьому світу приспустять державні прапори на знак жалоби за жертвами удару рф по Києву

У Міністерстві закордонних справ та закордонних дипломатичних установах України у світі будуть приспущені державні прапори на знак жалоби через масований удар рф по Києву 24 квітня. Про це повідомляє пресслужба МЗС, пише УНН.

У п’ятницю, 25 квітня, у МЗС та закордонних дипломатичних установах України по всьому світу будуть приспущені державні прапори на знак жалоби за жертвами ракетного удару по Києву 24 квітня. Висловлюємо наші співчуття рідним і близьким

- йдеться у повідомленні.

Доповнення

Вночі 24 квітня росіяни атакували Україну. Найбільше постраждав Київ, де загинуло щонайменше 12 людей, понад 70 отримали поранення, серед них є діти.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві п'ятницю, 25 квітня, оголошено Днем жалоби у памʼять про жертв масованої атаки рф на столицю.

Європейські дипломати засудили масований удар росії по столиці України, внаслідок якого загинули люди. Вони висловили підтримку Україні та закликали до посилення протидії агресору.

Ольга Розгон

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