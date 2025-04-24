В МИД и дипучреждениях Украины по всему миру приспускают государственные флаги в знак траура по жертвам удара рф по Киеву

В Министерстве иностранных дел и зарубежных дипломатических учреждениях Украины в мире будут приспущены государственные флаги в знак траура из-за массированного удара рф по Киеву 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба МИД, пишет УНН.

В пятницу, 25 апреля, в МИД и зарубежных дипломатических учреждениях Украины по всему миру будут приспущены государственные флаги в знак траура по жертвам ракетного удара по Киеву 24 апреля. Выражаем наши соболезнования родным и близким - говорится в сообщении.

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Ночью 24 апреля россияне атаковали Украину. Больше всего пострадал Киев, где погибли по меньшей мере 12 человек, более 70 получили ранения, среди них есть дети.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве в пятницу, 25 апреля, объявлен Днем траура в память о жертвах массированной атаки рф на столицу.

Европейские дипломаты осудили массированный удар россии по столице Украины, в результате которого погибли люди. Они выразили поддержку Украине и призвали к усилению противодействия агрессору.