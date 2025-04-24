Велетенська космічна структура Велика Стіна Геркулеса виявилася більшою, ніж вважалося: чому це бентежить вчених

Астрофізики з Угорщини та Сполучених Штатів виявили, що одна з найбільших структур у Всесвіті є ще масштабнішою, ніж вважалося раніше. За допомогою гамма-сплесків вдалося дізнатися, що Велика Стіна Геркулеса - Північної Корони може сягати 10 млрд світлових років у діаметрі, пише УНН з посиланням на Space.com.

Деталі

Нове відкриття ставить під сумнів стандартні космологічні моделі, згідно з якими Всесвіт має бути однорідним у великих масштабах. Масивне скупчення галактик під назвою MACS J0717.5+3745 може бути схоже на Велику Стіну Геркулеса - Північної Корони

Дослідники очолювані Іштваном Хорватом проаналізували 542 гамма-сплески. Ці "маяки" дали змогу виявити скупчення матерії на неймовірних відстанях. Стало відомо, що спалахи концентруються вздовж Стіни Геркулеса, яка простягається в діапазоні червоних зміщень від z≈0,33 до z≈2,43. Це свідчить, що така структура існувала мільярди років і займає значну частину спостережуваного космосу.

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Що це означає

За космологічним принципом, розміри структур у Всесвіті не можуть перевищувати 1,2 млрд світлових років. Втім, Велика Стіна Геркулеса майже у вісім разів більша. Таке несподіване відкриття робить можливими два сценарії: або моделі еволюції Всесвіту, сконструйовані людьми, неповні, або космологічний принцип хибний та потребує перегляду.

Якщо такі величезні структури справді існують, ми ще не розуміємо, як вони формуються. Наприклад, навіть Велетенська група квазарів або Велика Стіна Слоуна здаються дріб’язковими поруч із цим гігантом - пояснюють автори дослідження.



Довідково

Гамма-сплеск - масштабний космічний викид енергії гамма-випромінювання електромагнітного спектра. Гамма-сплески - найяскравіші електромагнітні події, що відбуваються у Всесвіті.

Доповнення

Темна матерія могла сприяти утворенню гігантських чорних дір у ранньому Всесвіті, припустили канадські вчені за результатами нового дослідження. Таке припущення допомагає пояснити, як гігантські чорні діри утворилися ще до появи перших зірок.