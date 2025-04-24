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У Києві на станції метро "Хрещатик" пасажир потрапив під потяг: рух поїздів обмежено

Київ • УНН

 • 4220 перегляди

Через інцидент на станції "Хрещатик", низку станцій метро зачинено для пасажирів. Рух поїздів організовано від станції "Академмістечко" до "Вокзальна" та від "Арсенальна" до "Лісова".

У Києві на станції метро "Хрещатик" пасажир потрапив під потяг: рух поїздів обмежено

На станції столичного метро "Хрещатик" пасажир потрапив під поїзд, низка станцій зачинена на вхід для пасажирів, передає УНН із посиланням на КМДА.

На станції "Хрещатик" пасажир потрапив під поїзд. На місце події викликано всіх необхідних фахівців. Обставини інциденту зʼясовують правоохоронні органи 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними КМДА, станції метро "Університет", "Театральна", "Хрещатик" зачинені на вхід для пасажирів.

Крім того, тимчасово зачинені пересадочні вузли: "Хрещатик" – "Майдан Незалежності", "Театральна" – "Золоті ворота".

Рух поїздів на лінії організовано від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна" та від станції "Арсенальна" до станції "Лісова".

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