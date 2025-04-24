Понад 16 тисяч людей переховувались у метро Києва під час атаки рф, станція "Лук’янівська" вкотре зазнала пошкоджень

Понад 1600 дітей укривалися у київському метрополітені у період масованого комбінованого обстрілу столиці російськими загарбниками. Разом з тим, пошкоджень через атаку окупантів зазнала станція "Лук’янівська", - ідеться про скляний купол і фасад.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".

Деталі

24 квітня, на станціях київського метрополітену під час масованого комбінованого обстрілу столиці укривалося більше ніж 16 000 людей, із яких 1 660 – діти. - інформує комунальне підприємство «Київський метрополітен».

46 підземних станцій працюють цілодобово в режимі укриття, нагадали пресслужбі метрополітену столиці. На час повітряної тривоги відкриті всі без винятку вестибюлі.

Також підтвердили, що станція "Лук’янівська" вже вп’яте зазнала пошкоджень.

Пошкоджено скляний купол і фасад, ударною хвилею вирвало частину ДСП, посічено назву станції. Фахівці метрополітену активно працюють над усуненням наслідків. Деякі ділянки вестибюлю тимчасово огороджені. - інформує «Київський метрополітен».

Нагадаємо

Внаслідок нічної ракетної атаки 24 квітня у Києві пошкоджено Центральний палац одружень. Реєстрації тимчасово перенесено до інших відділів.

У київських лікарнях перебуває 31 людина, в тому числі 5 дітей, після нічної атаки. Загальна кількість постраждалих у столиці сягає 70 людей, триває розбір завалів у Святошинському районі.