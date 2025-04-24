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Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів
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Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів

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Унаслідок ракетного удару по Києву зазнав пошкоджень Центральний палац одружень

Київ • УНН

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Внаслідок нічної ракетної атаки 24 квітня у Києві пошкоджено Центральний палац одружень. Реєстрації тимчасово перенесено до інших відділів.

Унаслідок ракетного удару по Києву зазнав пошкоджень Центральний палац одружень

Повідомляються нові подробиці наслідків комбінованого удару по столиці та області. Міністерство юстиції повідомило, що руйнувань зазнав Центральному палацу одружень.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінюсту.

Центральний палац одружень у Києві зазнав пошкоджень внаслідок нічної ракетної атаки 24 квітня. Вибито вікна, пошкоджено інтер'єр - місце, де щодня народжуються нові сім'ї.

- ідеться у дописі, що був опублікований на сайті міністерства. 

Додатково вказується, що роботу установи не припинено. Але реєстрації тимчасово перенесено до інших відділів.

Нагадаємо

УНН передавав перші подробиці комбінованого удару ворога вночі, 24 квітня.

Станом на 6-у годину ранку було відомо, що внаслідок нічної атаки росіян на Київ загинули 9 людей, 63 отримали поранення, серед яких 6 дітей.

24 квітня росіяни завдали комбінованого удару по Київській області. У Бучанському та Вишгородському районах є пошкодження, двоє людей постраждали від стресу.

Ігор Тележніков

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