Унаслідок ракетного удару по Києву зазнав пошкоджень Центральний палац одружень

Центральний палац одружень у Києві зазнав пошкоджень внаслідок нічної ракетної атаки 24 квітня. Вибито вікна, пошкоджено інтер'єр - місце, де щодня народжуються нові сім'ї.

- ідеться у дописі, що був опублікований на сайті міністерства.