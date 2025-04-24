Удар рф по Київщині: пошкоджено багатоповерхівки, СТО, двоє постраждалих

Сьогодні, 24 квітня, російські війська здійснили комбінований удар по Київській області, дві людини постраждали, пошкоджені багатоповерхові будинки, повідомили у четвер голова Київської ОВА Микола Калашник та у ГУНП в області у Telegram, показавши наслідки, пише УНН.

Внаслідок ворожої комбінованої атаки у Бучанському районі постраждали дві жінки. Обидві отримали гостру реакцію на стрес. Вся необхідна допомога надана на місці - написав Калашник.

За його даними, у Бучанському районі пошкоджено 3 пʼятиповерхових житлових будинки. На даху одного з них була ліквідована пожежа.

Також, з його слів, пошкоджено 4 магазини, 8 автомобілів та зупинку громадського транспорту. За даними поліції, також пошкоджень зазнали 13 автомобілів, СТО, господарча будівля та гаражне приміщення.



У Вишгородському районі, за словами Калашника, пошкоджено складське приміщення та 3 автомобілі. Ліквідовані пожежі в лісі та відкритій ділянці місцевості.

Також ліквідована пожежа в полі у Броварському районі.

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