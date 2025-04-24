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Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів
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Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів

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Удар рф по Київщині: пошкоджено багатоповерхівки, СТО, двоє постраждалих

Київ • УНН

 • 2888 перегляди

24 квітня росіяни завдали комбінованого удару по Київській області. У Бучанському та Вишгородському районах є пошкодження, двоє людей постраждали від стресу.

Удар рф по Київщині: пошкоджено багатоповерхівки, СТО, двоє постраждалих

Сьогодні, 24 квітня, російські війська здійснили комбінований удар по Київській області, дві людини постраждали, пошкоджені багатоповерхові будинки, повідомили у четвер голова Київської ОВА Микола Калашник та у ГУНП в області у Telegram, показавши наслідки, пише УНН.

Внаслідок ворожої комбінованої атаки у Бучанському районі постраждали дві жінки. Обидві отримали гостру реакцію на стрес. Вся необхідна допомога надана на місці

- написав Калашник.

За його даними, у Бучанському районі пошкоджено 3 пʼятиповерхових житлових будинки. На даху одного з них була ліквідована пожежа.

Також, з його слів, пошкоджено 4 магазини, 8 автомобілів та зупинку громадського транспорту. За даними поліції, також пошкоджень зазнали 13 автомобілів, СТО, господарча будівля та гаражне приміщення.

У Вишгородському районі, за словами Калашника, пошкоджено складське приміщення та 3 автомобілі. Ліквідовані пожежі в лісі та відкритій ділянці місцевості.

Також ліквідована пожежа в полі у Броварському районі.

Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів24.04.25, 08:06 • 16498 переглядiв

Юлія Шрамко

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