Удар рф по Киевской области: повреждены многоэтажки, СТО, двое пострадавших

Сегодня, 24 апреля, российские войска совершили комбинированный удар по Киевской области, два человека пострадали, повреждены многоэтажные дома, сообщили в четверг глава Киевской ОВА Николай Калашник и в ГУНП в области в Telegram, показав последствия, пишет УНН.

В результате вражеской комбинированной атаки в Бучанском районе пострадали две женщины. Обе получили острую реакцию на стресс. Вся необходимая помощь оказана на месте - написал Калашник.

По его данным, в Бучанском районе повреждены 3 пятиэтажных жилых дома. На крыше одного из них была ликвидирована пожар.

Также, по его словам, повреждены 4 магазина, 8 автомобилей и остановка общественного транспорта. По данным полиции, также повреждения получили 13 автомобилей, СТО, хозяйственная постройка и гаражное помещение.



В Вышгородском районе, по словам Калашника, повреждено складское помещение и 3 автомобиля. Ликвидированы пожары в лесу и на открытом участке местности.

Также ликвидирован пожар в поле в Броварском районе.

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