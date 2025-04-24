Удар рф по Киевской области: повреждены многоэтажки, СТО, двое пострадавших
Киев • УНН
24 апреля россияне нанесли комбинированный удар по Киевской области. В Бучанском и Вышгородском районах есть повреждения, два человека пострадали от стресса.
Сегодня, 24 апреля, российские войска совершили комбинированный удар по Киевской области, два человека пострадали, повреждены многоэтажные дома, сообщили в четверг глава Киевской ОВА Николай Калашник и в ГУНП в области в Telegram, показав последствия, пишет УНН.
В результате вражеской комбинированной атаки в Бучанском районе пострадали две женщины. Обе получили острую реакцию на стресс. Вся необходимая помощь оказана на месте
По его данным, в Бучанском районе повреждены 3 пятиэтажных жилых дома. На крыше одного из них была ликвидирована пожар.
Также, по его словам, повреждены 4 магазина, 8 автомобилей и остановка общественного транспорта. По данным полиции, также повреждения получили 13 автомобилей, СТО, хозяйственная постройка и гаражное помещение.
В Вышгородском районе, по словам Калашника, повреждено складское помещение и 3 автомобиля. Ликвидированы пожары в лесу и на открытом участке местности.
Также ликвидирован пожар в поле в Броварском районе.
Массированная атака на Украину 24 апреля: в МВД показали последствия российских ударов24.04.25, 08:06 • 15314 просмотров