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Массированная атака на Украину 24 апреля: в МВД показали последствия российских ударов
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Удар рф по Киевской области: повреждены многоэтажки, СТО, двое пострадавших

Киев • УНН

 • 2612 просмотра

24 апреля россияне нанесли комбинированный удар по Киевской области. В Бучанском и Вышгородском районах есть повреждения, два человека пострадали от стресса.

Удар рф по Киевской области: повреждены многоэтажки, СТО, двое пострадавших

Сегодня, 24 апреля, российские войска совершили комбинированный удар по Киевской области, два человека пострадали, повреждены многоэтажные дома, сообщили в четверг глава Киевской ОВА Николай Калашник и в ГУНП в области в Telegram, показав последствия, пишет УНН.

В результате вражеской комбинированной атаки в Бучанском районе пострадали две женщины. Обе получили острую реакцию на стресс. Вся необходимая помощь оказана на месте

- написал Калашник.

По его данным, в Бучанском районе повреждены 3 пятиэтажных жилых дома. На крыше одного из них была ликвидирована пожар.

Также, по его словам, повреждены 4 магазина, 8 автомобилей и остановка общественного транспорта. По данным полиции, также повреждения получили 13 автомобилей, СТО, хозяйственная постройка и гаражное помещение.

В Вышгородском районе, по словам Калашника, повреждено складское помещение и 3 автомобиля. Ликвидированы пожары в лесу и на открытом участке местности.

Также ликвидирован пожар в поле в Броварском районе.

Массированная атака на Украину 24 апреля: в МВД показали последствия российских ударов24.04.25, 08:06 • 15314 просмотров

Юлия Шрамко

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