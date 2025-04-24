В результате ракетного удара по Киеву был поврежден Центральный дворец бракосочетаний
Киев • УНН
В результате ночной ракетной атаки 24 апреля в Киеве поврежден Центральный дворец бракосочетаний. Регистрации временно перенесены в другие отделы.
Сообщаются новые подробности последствий комбинированного удара по столице и области. Министерство юстиции сообщило, что разрушениям подвергся Центральный дворец бракосочетаний.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.
Центральный дворец бракосочетаний в Киеве получил повреждения в результате ночной ракетной атаки 24 апреля. Выбиты окна, поврежден интерьер - место, где ежедневно рождаются новые семьи.
Дополнительно указывается, что работа учреждения не прекращена. Но регистрации временно перенесены в другие отделы.
Напомним
УНН передавал первые подробности комбинированного удара врага ночью, 24 апреля.
По состоянию на 6 часов утра было известно, что в результате ночной атаки россиян на Киев погибли 9 человек, 63 получили ранения, среди которых 6 детей.
24 апреля россияне нанесли комбинированный удар по Киевской области. В Бучанском и Вышгородском районах есть повреждения, два человека пострадали от стресса.