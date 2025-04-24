В результате ракетного удара по Киеву был поврежден Центральный дворец бракосочетаний

Сообщаются новые подробности последствий комбинированного удара по столице и области. Министерство юстиции сообщило, что разрушениям подвергся Центральный дворец бракосочетаний.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Центральный дворец бракосочетаний в Киеве получил повреждения в результате ночной ракетной атаки 24 апреля. Выбиты окна, поврежден интерьер - место, где ежедневно рождаются новые семьи.