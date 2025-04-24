В результате ракетного удара по Киеву был поврежден Центральный дворец бракосочетаний

$41.520.14
47.710.05
ukenru
Массированная атака на Украину 24 апреля: в МВД показали последствия российских ударов
05:06 • 15391 просмотра

Массированная атака на Украину 24 апреля: в МВД показали последствия российских ударов

23 апреля, 17:58 • 48661 просмотра

Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили

23 апреля, 15:00 • 94782 просмотра

В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали

23 апреля, 14:18 • 116955 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

Эксклюзив
23 апреля, 13:00 • 70878 просмотра

Похороны на военном мемориальном кладбище: когда будет график и на каком этапе строительство

Эксклюзив
23 апреля, 12:40 • 116198 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"

Эксклюзив
23 апреля, 12:29 • 50158 просмотра

Землетрясение в Стамбуле: в МИД говорят, что украинцы в консульство не обращались

Эксклюзив
23 апреля, 11:49 • 40858 просмотра

Украина усилит защиту адвокатов: подписание Конвенции Совета Европы ожидается в мае - глава подкомитета ВР

Эксклюзив
23 апреля, 11:37 • 33256 просмотра

Боится потерять контроль: юрист объяснил, почему глава АРМА Дума блокирует реформу агентства

Эксклюзив
23 апреля, 08:41 • 35952 просмотра

Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+23°
1м/с
42%
746 мм
Популярные новости

Враг нанес масштабный удар по Киеву

23 апреля, 22:34 • 32937 просмотра

Атака по Киеву: первые подробности комбинированного удара врага

23 апреля, 22:52 • 31535 просмотра

Атака россиян по Украине 24 апреля: в Киевской области под удар попал жилой дом

23 апреля, 23:23 • 20038 просмотра

США резко изменили стратегию по отношению к войне в Украине - ISW

03:28 • 59618 просмотра

Враг вывел 11 ракетоносителей с "Калибрами" на борту в Черное море - ВМС ВСУ

03:44 • 14701 просмотра
публикации

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 116955 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 74039 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив

23 апреля, 12:40 • 116198 просмотра

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

23 апреля, 11:46 • 86664 просмотра

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

23 апреля, 06:48 • 101764 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Андрей Ермак

Андрей Сибига

Марко Рубио

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Лондон

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Режиссер фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" хотела вернуть Геллар

06:58 • 2054 просмотра

Брак Шекспира мог быть счастливее, чем считалось ранее - новое исследование

23 апреля, 15:29 • 30015 просмотра

Новое фото принца Луи опубликовали в честь его 7-летия

23 апреля, 13:53 • 37723 просмотра

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 48997 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

22 апреля, 15:42 • 47634 просмотра
Актуальное

Facebook

Тесла Модель Y

Шахед-136

Твиттер

Хранитель

В результате ракетного удара по Киеву был поврежден Центральный дворец бракосочетаний

Киев • УНН

 • 326 просмотра

В результате ночной ракетной атаки 24 апреля в Киеве поврежден Центральный дворец бракосочетаний. Регистрации временно перенесены в другие отделы.

В результате ракетного удара по Киеву был поврежден Центральный дворец бракосочетаний

Сообщаются новые подробности последствий комбинированного удара по столице и области. Министерство юстиции сообщило, что разрушениям подвергся Центральный дворец бракосочетаний.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Центральный дворец бракосочетаний в Киеве получил повреждения в результате ночной ракетной атаки 24 апреля. Выбиты окна, поврежден интерьер - место, где ежедневно рождаются новые семьи.

- говорится в заметке, которая была опубликована на сайте министерства. 

Дополнительно указывается, что работа учреждения не прекращена. Но регистрации временно перенесены в другие отделы.

Напомним

УНН передавал первые подробности комбинированного удара врага ночью, 24 апреля.

По состоянию на 6 часов утра было известно, что в результате ночной атаки россиян на Киев погибли 9 человек, 63 получили ранения, среди которых 6 детей.

24 апреля россияне нанесли комбинированный удар по Киевской области. В Бучанском и Вышгородском районах есть повреждения, два человека пострадали от стресса.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойнаКиев
Министерство юстиции Украины
Киев
Brent
$66.59
Bitcoin
$92,404.90
S&P 500
$5,380.11
Tesla
$256.53
Газ TTF
$34.16
Золото
$3,336.89
Ethereum
$1,768.14